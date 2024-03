Evelyn Labanda y Metro presenta la columna “La Verdadera Inclusión”

Como parte de su estrategia de sostenibilidad Metro Ecuador le abre espacio dentro su contenido editorial a la columna “La Verdadera Inclusión”, editorial que presenta en colaboración con Evelyn Labanda, joven con síndrome de Down que ha destacado en el país y en el mundo por sus logros y talento.

Evelyn nos comparte hoy el tema “No somos ni angelitos ni enfermitos” como parte de la conmemoración del Día del Síndrome de Down que se recuerda este 21 de marzo.

“No somos ni angelitos ni enfermitos”, por Evelyn Labanda

Las personas con Síndrome de Down sí podemos aportar a la sociedad, ya que podemos realizar valiosas contribuciones a favor del bienestar y de la diversidad de nuestras comunidades y así contribuir al desarrollo de la sociedad.

En este día quiero resaltar la importancia de la autonomía e independencia de cada una de las personas que tenemos esta condición, porque también podemos lograr nuestros sueños: estudiar, trabajar, viajar.

Pero el que lleguemos a valernos por nosotros mismos y lleguemos a ser independientes en la mayoría de las cosas y situaciones del convivir diario depende del amor, entrega, dedicación, paciencia y perseverancia de nuestro núcleo familiar y de la atención oportuna en todo lo relacionado a la salud y en cuanto a las terapias.Por lo tanto, es muy determinante el apoyo incondicional de la familia.

Ya es hora de que cambien la mirada con respecto al síndrome de Down, que nos traten como debe de ser, con naturalidad, que no nos miren con lastima, que no nos llamen angelitos, que no nos digan que somos enfermitos, porque en realidad no somos angelitos ni enfermitos, ya que el síndrome de Down no es una enfermedad, es tan solo una condición.

Es una condición que se produce por una mala división cromosómica que da como resultado un cromosoma demás en el cromosoma 21 por eso se lo llama trisomía 21, por lo tanto, es una alteración genética, que con la atención oportuna con respecto a todas nuestras necesidades las personas con Síndrome de Down sí podemos alcanzar todo lo que nos proponemos, solo necesitamos un poco más de paciencia y comprensión, porque nosotros aprendemos un poco más lento con relación a los demás.

Por ello, considero que las personas con esta condición merecemos el mismo respeto y consideración que los demás y tenemos derecho de ser incluidos en los distintos ámbitos en la sociedad, lo que necesitamos es una sociedad más inclusiva, más empática por lo tanto considero que todos tenemos derecho de nacer, estudiar y trabajar.