El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, mantuvo una entrevista con el medio internacional CNN en Español, donde abordó varios temas relacionados a seguridad, incremento del IVA, sobre no envió armamento militar ruso catalogado como “chatarra” a Estados Unidos, entre otros.

También destacó sobre lo que será su participación en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2025.

El periodista del medio televisivo le preguntó al primer mandatario si le quedaban ganas de buscar la presidencia en un nuevo periodo, a lo que Noboa respondió:

“Yo no estoy buscando la Presidencia, lo que estoy buscando es mejorar la vida de los ecuatoriano, y para eso creo que debería existir cierta continuidad. No podemos parar ahora. (...) Es casi una obligación que tengo yo con el pueblo ecuatoriano, con los jóvenes, con la gente que no ha tenido oportunidad”.

Asimismo, agregó: “no es algo que yo esté buscando, no quiero romper ningún esquema democrático. Yo feliz tengo mi vida privada. Yo ahorita estoy sirviendo al pueblo nomás”.

Daniel Noboa encargará su puesto a la Vicepresidencia antes de iniciar su campaña para las Elecciones 2025. Imagen: Presidencia de la República

“Mi primer periodo sería el del 2025″

Daniel Noboa especificó que en este momento está culminando lo que fue el periodo presidencial del expresidente de la República, Guillermo Lasso, ya que en el periodo que pensaba iniciar con su vida política iba a ser en 2025.

Sobre la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, señaló que está en Israel y que seguirá trabajando en ese país.

“Yo seguiré siendo presidente de la República hasta cuando legalmente se me permita. Luego, tengo que ceder la Presidencia a un vicepresidente, ahí lo haré cuando inicie la campaña; un mes antes de las elecciones”, dijo el primer mandatario.