Argentina revela detalles de la deportación de la familia de Fito: “Fue un megaoperativo inédito y en tiempo récord”

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, en una rueda de prensa, dio detalles del mega operativo policial desplegado por Policía Federal, Gendarmería y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), en contra de ocho familiares directos de alias Fito, líder de los Choneros. La autoridad confirmó que el avión de la Fuerza Aérea que los deportó ya se encuentra en Ecuador.

“Tuvimos una alerta de las autoridades ecuatorianas que la familiares directo de Fito, líder de Los Choneros, habían llegado a Argentina por lo que representa una amenaza para nuestro país. Se desarrolló un operativo en secreto desde hace cuatro días totalmente inédito debido a la peligrosidad de las personas y por la rapidez en que se efectuó con éxito”, comenzó agregando la autoridad argentina.

Conferencia de prensa:

OPERATIVO “ANTI CHONEROS”https://t.co/DqaxgIFQ17 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 19, 2024

Bullrich indicó que tuvieron información de que la esposa del narco se encontraba en Córdoba y lo que llamó la atención fue que compraron rápidamente la casa en dólares. “Hubo una planificación, la compraron en noviembre del año pasado. Ellos llegan el 5 a la Argentina y el 7 de enero se escapa Fito desatando una ola de violencia y crimen”, enfatizó.

El Gobierno de Argentina comparte imágenes de la deportación de los familiares de alias Fito hacia Ecuador. pic.twitter.com/K07CoGWRoL — Metro Ecuador (@MetroEcuador) January 19, 2024

“Hubo una planificación: Comprar la casa, sacar a la familia y escapar de la cárcel”, dijo la ministra.

Por otro lado enfatizaron que no van a aceptar a familiares de delincuentes en su país. El titular del Interior, Guillermo Francos, concluyó que “Argentina no va a ser un narcopaís”. “La Argentina no va a ser guarida de delincuentes ni de familiares. Todos serán expulsados”. Además, indicaron que no hay hipótesis de que la familia pretendía delinquir mientras duraba su estancia en el sur de América.

