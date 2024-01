Periodista de CNN anuncia en vivo que padece de cáncer

La reconocida periodista de CNN del programa matutino CNN News Central, Sara Sidner, compartió de manera conmovedora en vivo que padecía de cáncer de mama en etapa 3 y que ha estado recibiendo tratamiento en los últimos dos meses.

“Tomen un segundo para recordar los nombres de ocho mujeres que aman y conocen. Solo ocho. Cuéntenlas con los dedos... Estadísticamente una de ellas padecerá cáncer de mama. Yo soy una de esas ocho en mi grupo de amigas. No he estado enferma ni un solo día en mi vida. No fumo. Rara vez bebo. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia. Y sin embargo, aquí estoy, con un cáncer de mama en fase 3. Es difícil decirlo en voz alta”, dijo en la transmisión de vivo.

La conductora dijo este mensaje con voz entrecortada la noticia de su diagnóstico donde indicó que tiene dos meses de quimioterapia y planes futuros que involucran radioterapia y una doble mastectomía.

Sara Sidner hizo hincapié en una preocupante disparidad racial en las tasas de mortalidad por cáncer de mama en los Estados Unidos, con un 41 por ciento más alto en mujeres afroamericanas en comparación con las mujeres blancas.Hizo un llamado a todas las mujeres para que se realicen mamografías y autoexámenes, enfatizando la importancia de la detección temprana y la prevención.

En el cierre de su mensaje, la periodista expresó sus emociones de una manera conmovedora.”Aquí hay algo que nunca podría predicho que me pasaría a mí. Le he dado las gracias al cáncer por elegirme. Estoy aprendiendo que no importa el infierno que pasemos en la vida, yo sigo locamente enamorada de esta vida. Y el mero hecho de estar viva me hace sentir realmente diferente ahora. Soy feliz porque no me estreso por tonterías que antes me molestaban. Y ahora, cada día que respiro, puedo celebrar que sigo aquí con ustedes, con mis compañeros de trabajo, mis colegas, mi familia. Y puedo amar, llorar, reír y tener esperanza y eso, queridos amigos, es suficiente”, concluyó su discurso.

Sara Sidner es una de las corresponsales senior de CNN y presenta la edición matutina de CNN News Central. Fue enviada recientemente a Israel para cubrir in situ los enfrentamientos con el grupo terrorista Hamas. Regresó de esa cobertura hace dos meses, cuando recibió el diagnóstico de cáncer.

[ Falsa alerta de bomba en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) ]