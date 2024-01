Hasta “Firulais” colabora con los militares para combatir a los grupos terroristas en Ecuador

El Gobierno ha sido enfático en su lucha contra el terrorismo y la ola de violencia que se ha vivido durante los últimos días, liderada por grupos delictivos y bandas ya identificadas hasta en un Decreto Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas están en puntos estratégicos de las calles para colaborar con la Policía y virar la tortilla de esa situación.

En medio de todo, se ha viralizado un video que puede sacarnos una pequeña sonrisa, para así sea aislarnos por segundos de tanta zozobra. Es el caso de un perrito que fue captado “ayudando” al personal castrense en un operativo.

De hecho, en la red social X es tendencia “Firulais”. Así le decimos a cualquier can que vemos, al no saber su nombre. En la red, ese origen data que a mediados del siglo XX, en la frontera de Estados Unidos pedían a los migrantes mexicanos que si tienen mascotas se asegurasen que no tengan pulgas. En inglés free of lice.

A partir de esa palabra en inglés, como muchas, nació una nueva en español y quedó en castellano Firulais. Con el paso de los años, la palabra se comenzó a usar para referirse a cualquier perro. Incluso, ha trascendido fronteras hasta expandirse en América Latina.

Firulais contra los terroristas

En un clip se observa a un presunto delincuente, con sus muñecas atadas, en el suelo y recibe una patada. Pero un perrito evidentemente en un estado de alerta lo muerde en su brazo y cabeza. Aparentemente es un can de la calle, ya que no porta collar y tampoco parece de alguna institución.

Los usuarios aplaudieron el accionar del peludo de cuatro patas, y aludieron que hasta colabora con las autoridades.

#EcuadorBajoAtaque Hasta firulais esta ayudando a la policía y a los militares atrapar a los delincuentes en Ecuador 🇪🇨 🇪🇨 🇪🇨 🐶🐶🐶 pic.twitter.com/EsIdh2o3vi — DATOS (@datos2945) January 11, 2024

Los usuarios han asegurado que el video sí es de Ecuador, y de momento no se ha dicho que fue en otro país como se mencionó sobre el clip de un can sobre un tanque militar el cual corresponde a Colombia.