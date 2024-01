Alcalde Pabel Muñoz llama a la unión y concertación del país

Sobre los sucesos de violencia e inseguridad registrados en todo el país, el alcalde Pabel Muñoz, manifestó que en estos momentos debemos estar más unidos que nunca. En este sentido, reiteró su compromiso al diálogo y la concertación nacional.

Durante una entrevista en Radio Municipal, informó que mantuvo una reunión con Wilson Pavón, comandante de la Zona 9, de la Policía Nacional, para coordinar acciones concretas en beneficio de la ciudadanía.

Sobre lo ocurrido la tarde de este martes en el Centro Histórico, el Alcalde dijo que ante la posibilidad de que delincuentes realicen actos vandálicos, los dueños de negocios tomaron la decisión de cerrar sus puertas, como medida de resguardo particular y privado. “Nosotros, junto con militares y miembros de la Policía acompañamos los operativos para brindar seguridad a la ciudadanía”, afirmó.

El Alcalde Muñoz insistió en que la responsabilidad del cuidado de la seguridad y la vida es del Gobierno Nacional. “Nosotros colaboramos en lo que esté a nuestro alcance con los agentes de control, el cuerpo de Bomberos, los agentes metropolitanos de control, y los agentes de tránsito, con quienes a ratos cometemos una injusticia, si no veo un agente en el momento que estamos en la esquina, no significa que no esté trabajando, lo hace en otro punto de la ciudad, de acuerdo a los requerimientos”, señaló.

La capital cuenta con 500 agentes de tránsito, quienes trabajan en todos los sectores de la ciudad. “Hoy el tráfico se volvió más pesado pues se suspendió la medida ‘pico y placa’, además porque fue un momento en que salían las personas de sus oficinas y los estudiantes de sus centros educativos”, manifestó.

Con respecto al llamado al gran diálogo, concertación y acuerdos de unidad nacional, el Alcalde señaló cinco ejes:

1. Unidad nacional.2. Respaldo al Gobierno Nacional y las instituciones del Estado para que se restablezca el orden y se cuide la vida.3. El Municipio precautela los servicios de la ciudad.4. Altos niveles de concertación y de coordinación de tareas conjuntas con la Policía Nacional.5. Insistir en la salvaguarda de los cinco poderes del Estado, para que unan esfuerzos para el cuidado y bienestar de la vida.

Finalmente, hizo un llamado al país para darse un abrazo de unión y a las quiteñas y quiteños que no duden que el Municipio está trabajando con todas sus entidades. “Si hay algunos que declararon la guerra a la sociedad y al Estado debemos estar juntos, porque tiene que ganar la paz, la seguridad, la esperanza y la vida”, puntualizó.