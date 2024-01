Amenazados con cuchillos: Guías penitenciarios retenidos en varias cárceles del país

Guías penitenciarios de varias cárceles del país han sido retenidos. Los videos ya circulan en redes sociales. En las imágenes se ve a los reclusos tapados sus rostros con cuchillos en mano y amenazando a los guías con el arma blanca en su cuello. Uno de los guías de cada video lee un mensaje para presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

“Sr. Daniel Noboa, Presidente Constitucional del Ecuador, Sr. Luis Zaldumbide, Director General del SNAI. Le extendemos un saludo cordial. Clamamos a ustedes, señor Presidente, recapacite en cada una de sus acciones y no se deje manejar con falsas expectativas. El país y todos los seres humano que lo conformamos necesitamos decisiones fuertes, claras, concisas, pero sobre todo acertadas. Somos funcionarios, agentes de seguridad penitenciaria. Estamos ahora mismo rogando que por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad, somos padres de familia, cabeza de hogar, en muchos casos que entendemos su accionar, pero reprochamos que no se preocupe por las personas que están en el campo dando el pecho a las balas aquí en las cárceles, donde nosotros tratamos de mantener la calma cuando ustedes duermen junto a sus familias. Por favor, ayúdenos y sea sensato en sus acciones, tome buenas decisiones, no envié tropas a las cárceles que serán escuadrones de la muerte (...) Si ingresa algún policía o militar nuestras vidas están en peligro “.

Ese mensaje lee un guía penitenciario en cada video que circula en redes de varias cárceles.

