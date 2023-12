¿Quién ayudó a Natalia Améstica a sembrar la escena del crimen para llamar homicidio- suicidio al asesinato de Canserbero?

Hay conmoción en el sur del continente americano debido a que luego de que en 2015, Tirone José González Orama, mejor conocido como Canserbero, se diera por cerrado el caso de su muerte, señalando que la causa fue por homicidio- suicidio. Sin embargo, la Fiscalía de Venezuela reabrió las investigaciones, donde después de la reconstrucción del suceso registrado hace poco más de 8 años, se determinó que esa no sería la causa de su muerte.

Este martes 26 de diciembre una noticia dio la vuelta el mundo; Natalia Améstica, su manager, confesó que asesinó a Gonzáles y a Carlos Monar esa noche, en 2015.

Además, dio detalles de que su participación en el crimen no lo hizo sola, sino que otra persona le ayudó a que la muerte de Canserbero sea reconstruida como si se tratara de un suicidio.

Amética, en su testimonio, señala que luego de darles un té con alpram (medicamento que se usa para tratar la ansiedad y los ataques de pánico) a Tirone y Carlos, y asesinarlos a puñaladas, llamó a su hermano Guillermo para que le ayude a “resolver la situación”.

“Él llegó a las 23h00, acompañado de tres funcionarios del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) , los cuales desconozco sus nombres y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio- suicidio”, confesó Améstica.

Asimismo, detalló: “es decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas. Mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. El cuerpo de Tirone en el mueble, lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da con un tubo en la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano y luego de eso nos explican que es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar del homicidio- suicidio”.

Finalmente, dijo que su hermano se fue del apartamento, debido a que no podía estar en la escena. Natalia se cambia y hace como si todo hubiese sucedido en ese momento. Después sucedió lo siguiente:

“Pido ayuda a los vecinos y al tiempo que llega el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística) , quienes se cuadran con mi hermano, quien les ofrece USD 10 000 para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN. Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Después de esto me fui a Chile, huyendo, aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. En marzo, la Defensoría del Pueblo reabre el caso, me llaman, pero yo voy con la confianza de que Fiscalía y el CICPC decían que era un homicidio suicidio. Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso”

— Natalia Améstica, asesina confesa de Canserbero.