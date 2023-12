Víctor Celindo C. Z. es procesado por su presunta autoría en el femicidio de su pareja, Rosa T., de 28 años. El Juez de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó orden de prisión preventiva y prohibición de enajenar bienes para el implicado. Además, medidas de protección a favor de los padres, hermanos e hijos de la víctima.

De acuerdo a la investigación llevada por la Fiscalía, el 11 de diciembre de 2023, la pareja estaba consumiendo bebidas alcohólicas en su vivienda, situada en el barrio 27 de Febrero del cantón Morona. Al día siguiente, discutieron y Víctor Celindo C. la habría golpeado con una botella en la parte de atrás del cuello.

Luego habría tomado una sierra y cortado en varios pedazos el cuerpo para introducirlos en un saco. También habría quemado varias pertenencias de la víctima en un terreno baldío y sus restos los lanzó a un barranco.

A los familiares de la mujer les pareció extraño que no se conectara a redes sociales o que no contestara las comunicaciones, por lo que el 16 de diciembre de 2023 acudieron a la vivienda para preguntarle a su pareja dónde se encontraba. Él les contestó que no sabía de ella.

Cortó su cuerpo con una sierra en varios pedazos de su pareja y los tiró a un barranco. (Gisela Sotomayor / EyeEm/Getty Images/EyeEm)

Los familiares no le creyeron y pidieron que les abriera la puerta. Él se negó, entonces rompieron las seguridades de la vivienda e ingresaron. Allí observaron sangre en varios sitios y en ropa de la joven.

Agentes de Policía llegaron al inmueble y detuvieron al procesado, quien los llevó al lugar donde se encontraba el cuerpo.

La instrucción fiscal -de noventa días- se sustenta en: versiones de familiares y de una vecina de la víctima, de agentes de la Policía y en los informes de investigación y de la autopsia médico-legal.