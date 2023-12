WhatsApp: Esto es lo que sucede si activas la nueva función sin tener que instalar una aplicación externa

WhatsApp habilitó una nueva función que es realmente un beneficio para el usuario, ya que facilita trabajo y ahorra tiempo. Se le ha bautizado como ‘Vista previa’, la cual permite como de una forma discreta de revisar mensajes sin alertar a los remitentes.

Quiere decir que la nueva herramienta de WhatsApp permite a los usuarios leer los mensajes directamente desde las notificaciones emergentes. No hace falta abrir la aplicación.

Una vez que te llegue el mensaje, si activas la función, tendrás una rápida visión del mensaje completo no solo una parte del mismo.

Cómo activar

Dentro de la app selecciona los tres puntos que se ubican en la parte superior derecha y selecciona ‘Ajustes’.

Ve a la opción ‘Notificaciones’ y busca la opción ‘Vista Previa’ o ‘Previsualización de mensaje’. Actívala.

Recuerda que la disponibilidad de esta función puede variar según la versión de la aplicación y el sistema operativo del dispositivo.

Lo ideal es que en tu tienda de app’s busques WhatsApp y verifiques que no tenga una actualización pendiente.

Se recomienda verificar las actualizaciones en la tienda de aplicaciones para asegurarse de tener la última versión de WhatsApp.

Lo bueno de activarla

La herramienta es súper útil en situaciones en las que no se desea que los demás sepan que has leído un mensaje en ese momento. O tal vez cuando no puedes tener tu celular en la mano durante mucho tiempo y solo volteas a solo mirar el mensaje.

Mayor privacidad: Para todos, la privacidad es muy importante. La función ofrece un mayor control sobre cuándo y cómo interactúan con los mensajes, sin comprometer la seguridad de extremo a extremo.