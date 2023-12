VIDEO: policía retuvo a varios sospechosos que terminaron cantando villancicos navideños

Un clip ha causado revuelo en redes sociales, luego de que un grupo de sospechosos retenidos por la Policía Nacional fueran retenidos en Guayas. Sentados en el piso y con custodia de los gendarmes, se pusieron a cantar villancicos navideños.

El video dura poco más de 20 segundos, y se puede ver en el piso reunidos a 9 retenidos por los agentes policiales, mientras entonan la letras de unos de los sonidos del ambiente que se vive a finales de diciembre.

“Si me ven, si me ven, voy camino de Belén... Si me ven, si me ven, voy camino de Belén... Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuquitá... Apurate mi burrito que ya vamos a llegar...”, se les escucha cantar a los sospechosos retenidos.

#Guayas

Policías retuvieron a varios sospechosos que al final terminaron cantando villancicos 🫏🎅🎄🎁🦌 pic.twitter.com/yPRFPo7iqk — Minuto & Medio (@MinMedio) December 21, 2023

Metro Ecuador intentó comunicarse con la Policía Nacional para conocer más detalles del operativo que culminó con villancicos en Guayas, pero al momento, los mensajes no han sido respondidos.

Las autoridades han intensificado los operativos en diferentes de la provincia costera, sobretodo en la Zona 8 que abarca Guayaquil, Samborondón y Durán, donde opera el crimen organizado, causante de la inseguridad en esas zonas.

De igual manera, se conoce que la Policía Nacional tiene planificado diferentes actividades durante las fechas de Navidad y Añ Nuevo, para resguardar la seguridad ciudadana a nivel nacional.