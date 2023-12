La sentencia que pagará ex mayor de la Policía y su esposa por sedar y violar a una joven en Ambato.

El ex mayor de Policía, Walter León C. R., y su esposa, Katerine Stefanny B. C., son autores directos de violación. El primero fue sentenciado a cumplir 19 años de prisión, mientras que su cónyuge está condenada a la pena máxima agravada de 29 años cuatro meses de privación de la libertad, puesto que ella conocía con anterioridad a la víctima, una joven de 19 años, alumna de su academia de estética.

Las pruebas presentadas por el fiscal de la Unidad de Violencia de Género en la audiencia de juzgamiento, fueron la base para que el Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua emita la sentencia condenatoria que incluye una reparación Integral a favor de la víctima de USD 10 000.

Contexto

La mañana del 29 de octubre de 2022, las alumnas –incluyendo la víctima–, acudieron al lugar a recibir la clase “dictada” por Walter León C. R., quién se presentó como mayor de Policía y jefe de Criminalística de Esmeraldas. Incluso portaba las insignias y el escudo de dicha institución.

Después de la clase, el grupo se trasladó a la casa de la pareja. Ya en la noche, cenaron, jugaron cartas, ingirieron alcohol y bailaron. Walter León C. R. brindaba licor a las estudiantes de manera constante e insistente. Cuando el tequila se terminó, el hombre empezó a repartir un licor de color café y rosado.

Según la investigación de Fiscalía, las alumnas estuvieron conscientes en la reunión, hasta la ingesta de esa bebida.

En la madrugada del 30 de octubre, los anfitriones dejaron a las demás estudiantes en la planta baja del domicilio y trasladaron a la joven de 19 años y a otra presunta víctima -de 17 años (eran las menores del grupo)-, a la habitación de la hija de la pareja.

En ese dormitorio, Walter León C. R. violó a la joven de 19 años, mientras Katerine Stefanny B. C. observaba. Después, ella también se unió a la ejecución y consumación del crimen. La pareja tenía a la adolescente de 17 años en la misma cama y, al mismo tiempo, habrían abusado de ella.

Sin que se dieran cuenta, durante la perpetración del delito, ambas despertaron pero no tenían movilidad en su cuerpo. Cuando lograron dejar el domicilio, acudieron a diferentes casas de salud para que les practicaran los respectivos exámenes, de cuyos resultados se derivó la apertura de dos investigaciones: una por violación –ya sentenciada- y otra por abuso sexual, que se encuentra en investigación previa.

Final de curso

Entre las pruebas expuestas por Fiscalía, está la reproducción de los testimonios de la víctima y de otras alumnas de la academia estética, propiedad de Katerine Stefanny B. C., quienes relataron los hechos sucedidos entre el 29 y 30 de octubre de 2022, en el domicilio de la pareja.

Como celebración de fin del curso de arreglo de uñas, que impartió Katerine Stefanny B. C., solicitó a cada alumna una cuota de 15 dólares para comprar comida y bebidas alcohólicas. También les dijo que lleven complejo B, vitamina C y jeringuillas para recibir una clase de primeros auxilios e inyectología.