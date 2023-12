Pacientes con hemofilia exigen al MSP frenar la compra de medicamento a través del SERCOP

La hemofilia es un trastorno en el que la sangre no se coagula de manera adecuada, lo que causa hemorragias, incluso espontáneas, que comprometen la vida de quienes lo padecen. Debido a la complejidad del tratamiento, se requiere una medicación específica, sin embargo, según Xavier Córdova, presidente de la Fundación Hemofílica Ecuatoriana FUNDHEC, el Ministerio de Salud realizará una compra de más de 20 millones de dólares en medicamentos que no cumplen con los parámetros mínimos para garantizar la vida de los pacientes.

“Los medicamentos que el MSP pretende traer al mercado, no cumplen con estándares básicos como lo son la eficacia, la seguridad y la inmunogenicidad. Son medicamentos cuya procedencia no está certificada, y al ser de origen biológico, por provenir de plasma humano, deben ser de estricto cumplimiento estos parámetros para que los pacientes no pongan en riesgo sus vidas. Por eso hoy levantamos la voz para defender nuestros derechos y pedir que nos den acceso al tratamiento adecuado”, afirma Xavier Córdova.

Se estima que están registrados por el MSP en Ecuador alrededor de 600 personas con hemofilia, una enfermedad que afecta más a los hombres, como Xavier, quien desde hace unos años alza la voz por todos los pacientes: “El problema es que se van a volver a activar los procesos de compra corporativa sin importar que los medicamentos sean de diferentes fabricantes, pues la compra se basa en el precio y no en la eficacia, como si los ecuatorianos no merecieran productos de calidad”, asegura.

En el 2022, cuando se lanzó la primera compra corporativa por el MSP, la FUNDHEC impuso acciones legales para proteger la salud de todos sus miembros y, después de varias audiencias, los jueces decidieron fallar en favor de los pacientes al consideran que se estaban vulnerando sus derechos. Por eso hoy la Fundación espera que las condiciones se mantengan y se frene el proceso de compra que se quiere llevar a cabo.

Sobre Fundhec

FUNDHEC es una organización sin fines de lucro, con el objetivo principal de luchar y velar por una buena y eficaz atención a las personas con hemofilia, con medicamentos de alta calidad, gestionando permanentemente con las autoridades correspondientes.