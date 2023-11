Sumergió a su novia en estado de embriaguez en un baño letalmente caliente y su piel se desprendió

Un hombre fue declarado culpable de homicidio involuntario después de poner a su novia borracha en un baño letalmente caliente hasta que se le despegó la piel.

Mark Clowes, de 53 años, colocó a Clare Bell, de 42 años, en el agua antes de ayudarla a salir. Un tribunal dictaminó que ella era incapaz de hacerlo por sí misma y, en ese momento, habría quedado claro que había resultado gravemente escaldada.

Sin embargo, Clowes no logró conseguirle ayuda a pesar de notar que se le estaba cayendo la piel. La colocó en el baño alrededor de las 11h00 a. m. del 9 de agosto de 2020, y no fue hasta las 5:10 p. m. más tarde ese día que Clowes llamó a emergencias, pidiendo una ambulancia, después de no poder controlarla durante muchas horas.

Luego le dijo a un paramédico que vio que la piel de Clare se había desprendido de sus pies. Los médicos encontraron a Clare en la cama donde lamentablemente ya había muerto.

Mark Clowes, de 53 años, de Audley, ha sido declarado culpable de homicidio involuntario. Imagen: Stoke Sentinel/BPM Media

Según el Daily Star tenía quemaduras del 30% de su espesor total en la espalda, las nalgas, los muslos, los pies, los brazos y los codos. Un patólogo dijo que las quemaduras contribuyeron a su muerte, de acuerdo a los informado por Birmingham Live.

Clowes fue declarado culpable de homicidio por negligencia grave en el Tribunal de la Corona de Stafford el 28 de noviembre. Será sentenciado el próximo 2 de febrero de 2024.

Tras el veredicto, la detective inspectora jefe del Departamento de Investigaciones Principales de la Policía de Staffordshire, Cheryl Hannan, dijo:

“Doy la bienvenida al veredicto de hoy. Clare debería haber podido confiar en Mark para que la cuidara cuando ella era incapaz. Él no hizo nada por Clare hasta que fue demasiado tarde”.