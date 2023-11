MasterChef Celebrity Ecuador: El reto de campo deja los primeros roces ¿Valió la pena apoderarse del mandil dorado?

El primer reto de campo fue para un equipo la victoria asegurada y para otro el fracaso desde el inicio. El equipo azul, que resultó ganador, siempre mantuvo el orden y el trabajo unido. Mientras que el rojo estuvo desorganizado y aires de liderazgo; factores que los mandó directo al precipicio en la votación de los 80 comensales.

😱 ¡Golpe de estado en #MCCelebrityEc ! Yilda decidió liderar al equipo rojo. pic.twitter.com/miw1IkvTTk — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 23, 2023

Curiosamente, el equipo rojo estaba conformado solo por mujeres y capitaneado por Macarena, que eligió a Nayelhi, Susi, Paty, Hellen, Ceci y Yilda. A la última, se la vio perdida y preguntaba siempre “¿qué hago?”. No hubo integración de su parte, ya que las demás sí se colocaron la camiseta para sacar el trabajo adelante.

Roces por el mandil dorado

En su intento de “llamar la atención de Maca”, tomó el mandil dorado y le robó la capitanía a su compañera. “¿Viste lo que hiciero? Me traicionaron”, fue la reacción de la empresaria que sí estaba trabajando con su equipo. “Me está haciendo un golpe de Estado (...) eso no se hace”, lamentó.

#MCCelebrityEc | Las chicas del equipo rojo ❤️ están en apuros. ¿Qué pasó con el maduro 🍌? pic.twitter.com/mtkrIiOZfF — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 23, 2023

Hubo entonces una conversación un poco sarcástica. “¿Cómo vamos, Maca?”. “Bien ¿Y tú, qué tal te queda el delantalito?”. Definitivamente no fue la forma correcta de llamar la atención. Si alguien toma el delantal dorado es porque se cree capaz de asumir una capitanía y llevar a su equipo al éxito. “Si quieres protagonismo, me parece hermoso. Pero no de esa manera porque podemos perder todo el equipo”, expresó Macarena.

La razón de Yilda es que se sentía un poco excluida. “Ella no está tan contenta pero yo tampoco me sentía bien en el equipo”, le dijo Yilda a la chef Carolina Sánchez. La versión de Macarena fue que sí le dieron indicaciones sobre lo que tenía que hacer pero hizo caso omiso, y tomó el delantal. “Yo sé trabajar en equipo, yo trabajé en la política. Tengo un equipo y conmigo las cosas funcionan bien”, explicó.

No sirvió de nada el mandil dorado

Los comensales votaron y eligieron al equipo azul, y el equipo rojo vestirá el delantal y va directamente al reto de eliminación.

En redes sociales, los usuarios dejaron sus opiniones al respecto. Algunos apoyaron a Yilda y otros a Macarena.

Error de Macarena: no delegar

Error de Yilda: tomar un delantal dorado solo para que vean que esta ahí 😅 — Karen Janina (@KarenJanina4) November 23, 2023

Yilda robó el delantal Dorado pero la que sigue dando ordenes es Macarena 🤡 #MCCelebrityEc — Liz Caicedo (@LizCaicdo) November 23, 2023