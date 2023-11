VIDEO: Asaltaron una cafetería en el norte de Quito y para huir realizaron varios disparos

La delincuencia no da tregua en Quito, sobretodo los locales comerciales han sido un nuevo blanco de los robos. Pese a las medidas de seguridad que tienen un valor extra para los comerciantes, los ladrones siguen haciendo de las suyas sin importarles la hora.

En esta ocasión, un local ubicado en el norte de Quito estuvo en la mira de dos delincuentes a plena luz del día. Los delincuentes ingresaron armados a una cafetería en la calle Rigoberto Heredia, en el sector de Cotocollao.

Imágenes captadas por una cámara de seguridad revelaron el momento cuando llegaron en una moto e ingresan al local con los cascos. Después se ve que salen y no conformes con cometer el delito, empiezan a disparar para que las personas que se habrían dado cuenta no se acerquen y lograr huir como lo hicieron. Afortunadamente no se reportaron personas heridas.

#Quito

Delincuentes asaltaron en un negocio, al momento de huir realizaron varios disparos

Ocurrió al norte de la capital pic.twitter.com/xq4cxd9Ybz — Minuto & Medio (@MinMedio) November 17, 2023

Teleamazonas acudió al sitio de los hechos y conversó con el teniente David Pazmiño, Jefe del Circuito La Delicia, reveló que también se llevaron dos celulares de los clientes del local.

“Llegamos al lugar y pudimos explotar las cámaras. Inmediatamente reportamos a la frecuencia para que las unidades estén pendientes y activar el código”, dijo la autoridad.

Al momento se encuentran tras la pista de los delincuentes que han encendido las alarmas en el sector.