La fecha y hora donde Aduana del Ecuador realizará subasta pública de más de 60 vehículos

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) informó que realizará la subasta pública de vehículos, maquinaria pesada, naves y aeronaves, por lo que se convocó a todos los ciudadanos que estén interesados a que participen de las misma.

El SENAE informó que la subasta pública virtual tendrá lugar el martes 14 de noviembre de 2023, a las 10h30, mediante la plataforma virtual zoom.

La fecha y hora donde Aduana del Ecuador subastará más de 60 vehículos de manera virtual.

También se detallo que los requisitos para participar en la subasta y el detalle de los lotes disponibles con las fotografías, podrán ser consultados en la página web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

📢 Después de 6 años reactivamos las subastas públicas para toda la ciudadanía.



🔴 Entre las mercaderías a subastar están vehículos y maquinaria pesada.



🔗 Revisa el proceso de participación y detalle de mercaderías aquí: https://t.co/Lak803Gj2a



📺: @ecuavisa pic.twitter.com/J6qfS5h4GF — Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (@SENAE_Aduana) November 8, 2023

“Los requisitos para participar en la subasta, deberán ser dirigidos al Presidente de la Junta de Subasta, Sr. Pedro Martillo Guerrero, y presentados en la Secretaria General del edificio de la Dirección Distrital de Guayaquil, ubicado en el Puerto Marítimo, frente al edificio de Autoridad Portuaria de Guayaquil, desde el martes 7 de noviembre hasta el viernes 10 de noviembre de 2023, en horario de 08h30 a 16h30″, informó el SENAE.

Aquí puede ver más detalles sobre los requisitos: https://www.aduana.gob.ec/wp-content/uploads/2023/11/SENAE-DDG-2023-0281-PV.pdf

El plazo para el pago de la tasa de inscripción, para que los interesados puedan acceder a realizar ofertas en línea, será desde las 8:00 AM del 7 de noviembre hasta las 15:00 PM del 13 de noviembre de 2023.

Asimismo, se informó que el plazo para el reconocimiento físico de las mercancías fue desde el lunes 30 de octubre de 2023 al 10 de noviembre de 2023, en horario laborable (08h00 a 17h00) en el Depósito Temporal Contecon Guayaquil S.A. y Bodega de Aduana BOMASA.

El Secretario Ad-Hoc de la Junta notificará a los oferentes que han cumplido con los requisitos para su calificación, con el fin de que se presenten en el día y hora señalados para la subasta pública de bienes.

En el caso de que el interesado no haya cumplido los requisitos, no será calificado, y se le notificará con el rechazo de la solicitud; lo cual no será susceptible de reclamación alguna.