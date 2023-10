Quito: Cada día los cortes se realizarán en barrios distintos, informa la Empresa Eléctrica

La Empresa Eléctrica de Quito informó que la programación sobre los cortes de energía y sectores, se dará a conocer de manera diaria. Sin embargo no especificaron la hora. Hasta el momento (16:50) no se han publicado los horarios y sectores que se quedarán sin luz este fin de semana, lo que causa molestia en la ciudadanía al no saber los horarios para poder organizar sus actividades.

Mediante un comunicado la EEQ informó que “cada día lo cortes se realizarán en barrios distintos, con la posibilidad que se repitan entre semana, en diferentes horarios, de acuerdo a la demanda de desconexión”.

[ ¿Qué hacer si su sector sigue sin energía después del horario programado? ]

También señalaron que los centros de atención prioritaria en salud no son tomados en cuenta para los cortes de energía.

En los comentarios de la publicación, los usuarios se muestran molestos por no saber con tiempo el cronograma de los apagones en la Capital, que desde hoy ya causaron caos en las vías por la falta de semaforización.

“¿A las 11:39 de la noche? ¿Cómo para que nos organicemos bien?”, “Pero pongan bien los horarios y lugares que son. Hoy el cronograma no fue el que publicaron ustedes anoche”, “Por qué no hacen un cronograma semanal, necesitamos saber con días de antelación los cortes”, “un favor ciudadano ¿podrían al menos publicar hasta el medio día los horarios del día siguiente? para algo, poder organizar nuestras vidas”, son algunos de los comentarios que se lee en la publicación.