Hombre fue liberado en el sur de Quito, amenazaban a la víctima con cortarle los dedos si la familia no pagaba

Tres personas están con prisión preventiva por el secuestro extorsivo del ciudadano Cristian David O. A., realizado el pasado 18 de octubre de 2023. Los delincuentes pedían 1.000 dólares para no atentar contra su vida y dejarlo en libertad.

De acuerdo a la Fiscalía, la víctima llamó el miércoles a su padre para decirle que había terminado de trabajar y se dirigía a la casa, en Tumbaco. Sin embargo, no llegaba. Horas más tarde, la hermana de Cristian David O. recibió mensajes con amenazas donde le exigían dinero para liberar con vida a su hermano.

Dos de los procesados Stiven H. C. y Jorge Armando C. V. golpeaban y amenazaban a la víctima con cortarle uno por uno los dedos si la familia no pagaba. Y la tercera, una mujer identificada como Mariela del Valle R. U., le apuntaba con un revólver calibre 22.

Durante la investigación realizada por Fiscalía y Policía, se ubicó un inmueble en el barrio de La Argelia, al sur de Quito. En el lugar, las tres personas fueron aprehendidas y se levantaron como indicios un revólver, celulares, 201 dólares y un papel en el que estaba escrito el nombre de la titular y el número de una cuenta de ahorros a la que se tenían que transferir el dinero a cambio de la libertad de la víctima.

A Cristian David O. lo liberaron de la silla a la que estaba atado de pies y manos. Él fue reportado como desaparecido por publicaciones oficiales en redes sociales.

Los consulados de Colombia y Venezuela fueron comunicados de la aprehensión de tres de sus ciudadanos y al finalizar la audiencia, la Jueza notificó el inicio de la instrucción fiscal con un procedimiento ordinario, con duración de treinta días por tratarse de un delito flagrante.

El proceso penal en este caso se inició con base en el artículo 162 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el secuestro extorsivo con prisión de diez a trece años.