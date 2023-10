De delincuente y consumidor a guardia de seguridad: la historia de superación de Anthony Montaño

Anthony Montaño es un joven oriundo de la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Yantzaza, que desde pequeño tuvo que superar muchas adversidades, desde la separación de sus padres, el maltrato, el abuso de su padrastro, la pobreza y la falta de educación. Todo esto lo llevó a caer en el consumo de drogas y el mundo de la delincuencia.

[ -Lea También: Policía recuperó USD 1 000 que ladrón robó a una señora tras una ardua persecución en el norte de Quito ]

En el año 2019 cuando el Teniente Coronel Patricio Vargas llegó a prestar servicios como Jefe del Distrito de Policía en Yantzaza conoció del caso de este muchacho, que en ese entonces era un delincuente conocido de esa ciudad fronteriza.

Era el responsable de causar inseguridad en los ciudadanos. Por lo que el gendarme decidió ayudarle mediante alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas logró para su rehabilitación. Tiempo después llegó a ser su padrino.

Así lucía Anthony Montaño cuando era consumidor y estaba sumido en la delincuencia. Imagen: Cortesía

Hoy, luego de 4 años, Anthony Montaño es certificado como Guardia de Seguridad Privada en la Ciudad de Quito, tras un constante proceso que le permitió dejar las drogas y el oscuro mundo de la delincuencia.

“Es un satisfacción indescriptible. Es algo muy grande, emocionante. No solo para mí, sino para todos los que conformamos la Policía Nacional, porque con esto damos muestras de que debajo del uniforme existe también un ser humano. Una persona que siente las necesidades y los problemas de la gente. (...) Es estos momento que vivimos problemas de inseguridad producto del consumo de drogas, del microtráfico, que este mensaje les llegue a muchos jóvenes”, indicó el Coronel Vargas.

Graduación de Anthony Montaño como guardia de seguridad. Imagen: Cortesía

Anthony, por su parte expresó: “me siento muy contento, muy feliz, agradecido con Dios por las situaciones y las cosas que me han pasado últimamente. Me siento bien por haber cumplido mis sueños de haberme graduado de guardia de seguridad. He logrado cosas que parecían imposibles y he hecho caso a las cosas que me ha dicho mi padrino Patricio”.

Pocos jóvenes como Anthony han logrado salir de las calles, el consumo de drogas y la delincuencia. Sin embargo, es un vivo ejemplo de que desde el servicio policial, como lo ha hecho el Coronel Vargas, también se puede ayudar, transformar la vida de las personas y no solo estigmatizarlas.