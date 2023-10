“Ir a una terraza y escuchar bombas”: Actriz colombina atrapada en un búnker en Israel contó cómo logró salir

Daniela Tapia, actriz cubana, nacionalizada como colombiana y participante de MasterChef Celebrity, viajó a Israel, pero quedó atrapada cuando entraron en guerra justo cuando debía partir a Colombia. Tuvo que resguardarse en un búnker con una familia y después logró salir del país.

“Estoy en shock, no sé si qué puedo decir. Me desperté a las 8:00 con bombas. No saben lo que es despertarse y sentir el boom, boom. Solo le pido a Dios poder tomar mi vuelo (...) Están en guerra, empieza hoy y yo estoy aquí. En mi vida había escuchado bombas. Salir a una terraza y escuchar el sonido de las bombas. Estoy en una casa, con una familia, con unos niños. Hay un búnker que nos protege. Solo le pido a Dios salir y estar con mi familia”, dijo Daniela en sus historias de Instagram.

Daniela estaba de camino al aeropuerto y tuvieron que bajarse para agacharse en el piso en plena carretera, así que Daniela, totalmente asustada, subió una historia llorando. “Estaban bombardeando y tuvimos que tirarnos en medio de la calle del ‘express way’, nos tiramos en el piso y todo el mundo estaba tirando en el suelo con niños”, dijo la modelo.

Afortunadamente, Daniela dio a conocer que había logrado salir de Israel tomando un vuelo de emergencia y ya estaba en suelo estadounidense para seguir con su camino a casa. “Lo que viví ayer fue muy fuerte, ha sido duro, lloré mucho, estoy hinchada”, mencionó en una de sus historias.

También mostró en sus redes el reencuentro con su madre quien lloró cuando la abrazó.

¿Qué se sabe de la guerra entre Israel y Palestina?

Israel recuperó este martes el control de todo su territorio colindante a la Franja de Gaza, donde Hamás dejó un rastro de muerte y sangre; mientras continúa con los intensos bombardeos sobre el enclave y promete una “ofensiva total” en el cuarto día de guerra con las milicias palestinas, con más de 3.300 muertos.

Las imágenes de los últimos kibutzs y comunidades recuperadas por el Ejército son espeluznantes con cadáveres dispersos, cuerpos mutilados y quemados.Tropas israelíes liberaron hoy el kibutz de Kfar Aza, una de las comunidades más próximas a Gaza, de tan solo 800 habitantes, y han hallado un horror de cuerpos desmembrados y decapitados, incluidos niños y bebés. Imágenes semejantes se vieron ayer en el kibutz Beeri, donde los servicios de emergencia encontraron más de 100 cuerpos.

La cifra oficial de muertos en Israel supera los 900, aunque los cuerpos encontrados en las zonas liberadas hoy pueden elevar el número, y los heridos superan los 2.900, mientras que los intensos bombardeos sobre la Franja han dejado también 900 muertos y más de 4.500 heridos.