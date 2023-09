“Nunca he tenido novia, ni un besito me han dado”: La triste confesión del hombre con el pene más grande del mundo

Se trata de Facebook Roberto Esquivel Cabrera, un mexicano de 56 años que tiene un pene que roza los 48 centímetros y casi un kilo de peso. Aunque para algunos, esa condición los llene de “orgullo”, para este señor es un verdadero problema porque se le dificulta llevar una vida normal, trabajar, caminar y hasta tener pareja.

Pese a ello, el hombre no quiere someterse a una cirugía para mejorar la situación. Roberto ha superado al actor estadounidense Jonah Falcon, cuyo pene llega a los 35 centímetros. Aún así, el Libro de los Records Guinness no lo reconoce como la máxima medida en el mundo.

“Me gustaría estar en el libro de los Guinness, pero ellos me no reconocen”, dijo al medio peruano La República.

No le han dado un beso

Roberto Esquivel confesó a medios españoles que pese a tener un pene grande solo tuvo relaciones sexuales una vez. En 1990, en Seattle (Estados Unidos). Estaba en un bar y tuvo la oportunidad de coquetear con una chica. Tras tomar confianza con ella, intimaron y fue con la primera y última mujer que lo hizo.

“Nunca he tenido novia, ni pareja ni nada de eso chingao, ni un besito me han dado. Me gustan las mujeres, pero nunca tuve una, ni de chavillo, menos ahora con esto”

Sufrió acoso sexual

Durante su estancia en Estados Unidos lo relacionaron con el asalto a una lavandería en Florida y lo metieron en prisión. Tras las rejas, los otros reos los hostigaron sexualmente.

“Siempre me pedían que lo mostrara. Hacían apuestas y competencias; llegaban a mi celda y nos medían. Por eso es que quiero que se publique mi caso, porque quiero que un abogado me ayude para demandar a las autoridades de ese penal de Estados Unidos porque me exhibieron como un monstruo, como un animal todos esos años. Iban y me tomaban fotos”, narra. En el 2011, recobró la libertad y volvió a Saltillo, México.

En todo este tiempo, Roberto ha padecido infecciones urinarias que ocurren porque su orina no puede salir. Además, siempre envuelve su pene con vendas. Tampoco puede dormir boca abajo, y debe acomodarlo sobre una almohada para evitar molestias por la noche.

La intimidad de Roberto es casi nula, pues sus órganos sexuales son demasiado gruesos. Nunca ha usado preservativos.

A pesar de esto, dice, no se siente triste. “Sé que en Estados Unidos hay muchas mujeres. Una de ellas será del tamaño correcto para mí”, finalizó

Según Roberto Esquivel Cabrera, el tamaño de su pene lo ha dejado ‘discapacitado’. “No puedo usar un uniforme, tampoco puedo arrodillarme ni correr”.