Kenneth Branagh: “Poirot es un tipo con un instinto primitivo muy desarrollado”

Kenneth Branagh repite su magnífica interpretación de Hércules Poirot en la película ‘Misterio en Venecia’, basada en la novela ‘Hallowe’en Party’ de Agatha Christie. Y aunque las películas anteriores fueron recibidas sin mucha admiración por la crítica, todas ellas fueron un éxito de taquilla.

‘Misterio en Venecia’ se basa en la obra ‘fiesta de Halloween’ de Agatha Christie, pero junto con el guionista de ‘Asesinato en el Oriente Express’ (2017) y ‘Muerte en el Nilo’ (2022) Michael Green, Branagh trasladó la ubicación de la campiña inglesa a Venecia. Y en lugar de ir a una fiesta de Halloween, Poirot, ahora retirado, asiste de mala gana a una sesión de espiritismo que sale mal, lo que hace que la película sea más una historia de suspense sobrenatural.

Curiosamente, la película anterior de Branagh, la semiautobiográfica ‘Belfast’, que le valió un Oscar al mejor guión original, incluía una escena del día de Navidad en la que el personaje de la madre (Caitríona Balfe) recibe como regalo la novela ‘Fiesta de Halloween’ de Agatha Christie.

“Siempre me ha gustado ‘Fiesta de Halloween’. Mi madre era una gran fan de Agatha Christie, por eso decidí rodar e incluir el libro en ‘Belfast’. En este caso hemos elegido un thriller sobrenatural en Venecia, porque eso nos brinda una atmósfera distinta, menos gótica pero igualmente exótica”, revela el director, guionista y actor británico.

Tras ganar el Oscar a mejor guión con ‘Belfast’, Branagh vuelve a mostrar detalles de su madre en su trabajo. “Mi madre tenía el hábito de la lectura, le gustaban las narraciones de suspense de Agatha Christie, incluida esta obra, ella fue quien me inició en sus novelas”, agrega.

Tenemos un misterio en un palazzo veneciano de lo más tétrico. Y, como en el juego del Cluedo, en esta nueva película de Poirot hay muchos sospechosos. Quien tiene la última palabra es James Prichard, bisnieto de Agatha Christie y productor de la película: “Nos gusta sorprender a la gente y espero que esta lo haga gratamente. Es esencialmente una historia inventada que juega con el género de suspense y de terror. Creo que todo funciona. Y estoy convencido que los fans quedarán gratamente sorprendidos cuando vean la película”.

“Es un personaje muy interesante. Hay cierta provocación en su bigote: robusto, cuidado, arrogante, forma parte de la vanidad del personaje y ayuda a describir a alguien que desea ser diferente. Su bigote es una declaración de intenciones”. — Kenneth Branagh, director, guionista y actor británico.

Poirot siempre ha sido un personaje excéntrico, con una obsesiva compulsión por los detalles. “Eso forma parte de su personalidad. Su talento forma parte de sus manías, de otro modo caería en el caos. Para él no tener equilibrio es un problema. Su relación con el crimen, con resolver el misterio, nace de sus propias obsesiones. El sabe que minimiza las oportunidades de los criminales. Poirot es un tipo con un instinto primitivo muy desarrollado” explica Branagh.

Joyce Reynolds, interpretada por la actriz china ganadora del Oscar Michelle Yeoh, es una psíquica muy conocida que está invitada a una sesión de Halloween en el palacio de Rowena Drake. Ella, como Poirot, tiene un espíritu sensible y, al igual que Poirot, fue testigo de las atrocidades de la guerra mientras trabajaba como enfermera en el campo de batalla. Branagh no pudo evitar derramar elogios sobre Yeoh. “Me gusta todo el elenco. Estaba feliz con todos los actores, pero Michelle es otro ejemplo de alguien que aporta profundidad y humanidad a un papel que de otro modo podría quedar en la superficie”, admitió el realizador irlandés.

“Michelle es un misterio ambulante, por lo que, en términos de enigma, aporta a Joyce Reynolds esa cualidad que hace que la audiencia se incline hacia adelante desde el momento en que aparece” reveló Branagh en CinemaCon hace unos meses. A Yeoh le gustó tanto el guión, que rechazó ‘The Electric State’, de los poderosos hermanos Russo, para poder hacer esta película.

En este nuevo enigma para Poirot, el personaje se encuentra en un lugar muy oscuro tras perder la esperanza en la humanidad debido a la inmensa cantidad de crímenes que ha presenciado. A pesar de ser un hombre destrozado, el detective decide salir de su retiro e investigar la desaparición de una joven. “Con las obras de Agatha Christie es posible crear otra versión, entablar una conversación diferente desde la trama y poder asustar a la gente haciendo que el suspense se vuelva terror. Espero haberlo logrado” apunta el director. La película tiene lugar la noche del 31 de octubre de 1947 y reúne todos los fantasmas de Halloween en una historia que ya es aterradora por sí sola. “Nuestro objetivo era mostrar algo diferente. Poirot se verá obligado a enfrentar fantasmas a lo largo de esta larga y oscura noche. Venecia es una trampa para el detective, y un lugar donde el público entra a divertirse y asustarse” explica Branagh.

El rodaje de la película tuvo lugar de octubre a diciembre de 2022, en los Estudios Pinewood a las afueras de Londres, y en Venecia, durante varias semanas del mes de enero de 2023. Venecia, al norte de Italia, es famosa por sus impresionantes palacios o palazzos renacentistas y góticos y por sus maravillosos canales en el mar Adriático. Si antes vimos a Poirot atrapado en un tren y un barco con asesinos, el nuevo escenario para la tercera entrada de la serie funciona a otro nivel.

“Me atraen los relatos que se vuelven un espejo de la naturaleza humana. Nada es en realidad en blanco y negro, especialmente si hablamos de relaciones, no creo para nada en el absolutismo moral, al contrario, considero que el drama surge cuando cuestionamos nuestra existencia, nuestras acciones, cuando la gente buena comete actos irresponsables debido a sus circunstancias. En este sentido, Poirot se revela como un hombre consumido por su necesidad de controlar los espacios minimalistas en los que existe y lo hace de una forma intuitiva”, dice Branagh.

La película también es un homenaje a Christie. “Para mí siempre es un placer leer a Agatha Christie y estar en su mente y en su mundo. Me encanta su estilo elegante y sus puestas en escena. Vuelvo a mis padres. Ellos me enseñaron que nadie está por encima de ti ni por debajo. Me educaron en una sociedad igualitaria, yo aplico esa idea a la literatura, no hay ninguna razón para sentirse intimidado por los clásicos. Me gusta engancharme a historias complejas y simplificarlas de una forma práctica y entretenida para el cine. Para mí es un privilegio, una alegría, rodar este tipo de películas”.

3

cintas sobre Hercules Poirot ha realizado Kenneth Branagh: ‘Misterio en Venecia’ (2023), ‘Asesionato en el Oriente Express’ (2017) y ‘Muerte en el Nilo’ (2022).