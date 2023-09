Presidente de la Asociación de Árbitros del Ecuador denuncia que sufren fuertes amenazas

El Presidente de la Asociación de Árbitros del Ecuador Luis Muentes, denunció que los árbitros de la Liga Pro, están recibiendo amenazas de muerte en una entrevista realizada este lunes 4 de agosto de 2023.

Según ha indicado en el medio “@radiocentroec”, “Hay una presión dentro del arbitraje ecuatoriano, que incluso es muy difícil decirlo públicamente. Es una situación muy grave que sucede internamente, que la hemos socializado con muchos dirigentes, lamentablemente se ve que poco o nada se está haciendo. Es muy difícil lo que está viviendo el arbitraje ecuatoriano internamente”.

“Los árbitros ecuatorianos están siendo amenazados por gente que se hacen pasar como externos, pero yo no creo que sean externos. Nos mandan videos y mensajes condicionando lo que debemos hacer”.

También trató de defender las críticas recibidas por el bajo nivel que han presentado los árbitros en relación al VAR, “Creo que no basta el VAR, El VAR es como que usted ilumina la casa pero no la limpió… significa que mientras más iluminación tenga, más claro se va a ver lo que tiene que limpiar. Aquí hay capacitaciones todas las semanas pero el mensaje no está llegando, nosotros necesitamos una reingeniería total en el arbitraje ecuatoriano”.

