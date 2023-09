Fiscalía formulará cargos contra Jorge Glas por presunto peculado en el caso “Reconstrucción de Manabí”

La mañana de este lunes 4 de septiembre de 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que formulará cargos contra el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, y dos personas, por el presunto delito de peculado en el caso “Reconstrucción de Manabí”, respecto al terremoto ocurrido el pasado 16 de abril de 2016.

La audiencia se dará el próximo miércoles 6 de septiembre, a las 08h30, en la Corte Nacional de Justicia, en la Av. Río Amazonas, en el norte de Quito.

El terremoto fue de una magnitud de 7.8 grado y afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Tras el fenómeno natural, en 2016 se expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas.

Para esto, se contemplaba la recaudación sobre la remuneración de los trabajadores ecuatorianos, para que sea destinado a la reconstrucción de las provincias afectadas, sobretodo Manabí.

#ATENCIÓN | Caso #ReconstrucciónDeManabí: #FiscalíaEc reunió los elementos de convicción suficientes para fundamentar la formulación de cargos contra el exvicepresidente Jorge G. y 2 personas más por presunto #peculado. La audiencia está señalada para el 6 de septiembre (08:30)⬇️ pic.twitter.com/hhLtWlEbF8 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 4, 2023

La iniciativa recaudó más de USD 1 614 millones que se destinaron, según la Fiscalía, a contratos y proyectos que no fueron prioritario en el contexto del terremoto, es decir, que no eran emergentes y no estaban dirigidos a los damnificados.

El ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, era quien presidía el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, en ese entonces.

Las otras dos personas a quien la FGE busca formular argos es a Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la reconstrucción y Pablo Ortíz, exgerente de la empresa pública Ecuador Estratégico.