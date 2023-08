“¡No les voy a defraudar!”: Lucio Gutierrez envía mensaje de agradecimiento tras ser elegido como asambleísta nacional

Lucio Gutiérrez fue elegido como asambleísta nacional. El candidato del partido político Sociedad Patriótica (SP) fue candidato al pleno, apoyando la candidatura de Jan Topic, en una alianza con el Partido Social Cristiano (PSP). Hace poco anunció su victoria en redes sociales, donde envío un mensaje de agradecimiento a sus votantes.

“Estimados ecuatorianos, quiero agradecer a Dios y a ustedes compatriotas que confiaron en Lucio Gutiérrez. En la decencia, en la honradez, en el patriotismo, en la experiencia”, expresó el expresidente de la República y hoy legislador.

Asimismo, dijo: “¡No les voy a defraudar! Vamos a genera leyes para combatir con mano de hierro la delincuencia, la corrupción y también ayudaremos a generar empleo. Pero quiero decirles ecuatorianos, a ustedes, a los decentes, a los patriotas, a los honrados que tenemos la obligación de participar... No importa si no ganamos... Nunca olviden que la única lucha que se pierde, es la que se abandona... Y que no ha victoria más sublime que jamás rendirse... ¡Viva el Ecuador!”.

De igual manera, Gutiérrez publicó el video acompañado de una descripción la cual señalaba lo siguiente:

¿Quién es Lucio Gutiérrez?

Fue presidente de la República en el periodo desde el 15 de enero de 2003 hasta el 20 de abril de 2005, donde fue destituido de su cargo por el entonces extinto Congreso Nacional por nepotismo y corrupción gubernamental, donde se aseguró que habría incumplido las ofertas de campaña.

Aquí puedes ver un video de como se dio su caída del poder: