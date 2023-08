¿Cómo cambió la vida de Lavinia Valdonesi desde que su esposo, Daniel Noboa, ingresó a la política?

Lavinia Valdonesi, esposa del candidato presidencial Daniel Noboa, se perfila para ser la nueva Primera Dama de Ecuador. Luisa González y el joven empresario comenzaron a preparar la segunda vuelta que llevará a los ecuatorianos a las urnas el 15 de octubre.

En redes, Lavinia se volvió tendencia. Se trata de la esposa y madre del hijo de Noboa que ha mostrado su apoyo en toda la campaña electoral y ha trabajado junto al partido de su pareja en las brigadas médicas.

[ Quién es Lavinia Valbonesi, la influencer y modelo que podría ser la 'first lady' del Ecuador ]

En una entrevista con Marca 90, días antes del 20 de agosto, confesó cómo ha cambiado su vida no solo desde que Daniel se lanzó para candidato presidencial, sino desde que entró a la política como Asambleísta.

“Mi vida cambió desde que era mi novio y decidió ser candidato a Asambleísta, porque cuando me lo dijo yo era súper joven, no sabía de política, apenas éramos novios y no entendía nada; decía “por qué se está lanzando a esto, de verdad no entiendo (...) Luego recorrí toda la provincia con él y le digo que yo me merezco un puesto en el cielo a su lado porque estuve en todas las campañas”, confesó Valdonesi.

Esposa de Daniel Noboa, Lavinia Valbonesi (Cortesía)

También reveló que ha sido un proceso difícil por las amenazas que han recibido. “La política como familia es difícil, la política es sucia, no es mentira lo que se escucha y es más difícil cuando personas que buscan hacer el bien quieren llegar a puestos como estos. Te lo digo porque yo soy madre y cuando mi esposo era ser asambleísta, nosotros como familia recibimos muchas amenazas y seguimientos porque él simplemente estaba haciendo las cosas bien y cuando le quitas la teta al otro, el otro se preocupa y trata de asustarte”.

Ahora que puede llegar a ser presidente, ella lo seguirá apoyando incondicionalmente. “Yo como esposa me pongo a pensar y digo en una Presidencia cómo va a ser, recalco que para mí sería mucho más fácil estar en casa, esperar que mi marido no gane y recuperarlo, pero sería muy egoísta porque nuestro país necesita tanto. Yo creo que es la persona correcta, con verdaderas buenas intenciones para gobernar”.