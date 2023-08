Hijas de Fernando Villavicencio cantaron en cierre de campaña del Movimiento Construye

Este jueves 17 de agosto de dio el cierre de campaña del actual proceso electoral. En Quito, varios simpatizantes del fallecido candidato Fernando Villavicencio acudieron al evento que realizó el movimiento Construye Lista 25.

[ ¿Quién es Christian Zurita? El será el reemplazo de Fernando Villavicencio como candidato presidencial ]

“Fernando, valiente; Christian, presidente” fue el lema que corearon los seguidores del periodista y exasambleísta en el cierre de campaña del movimiento Construye, celebrado bajo fuertes medidas de seguridad, con agentes de operaciones especiales armados encima del escenario y francotiradores apostados desde los edificios contiguos.

Dentro de los homenajes se pudo observar la interpretación musicial de las hijas del también exasambleísta. Además, se soltaron palomas, hubo la presencia de una misa y globos blancos en memoria del activista y denunciólogo.

🛑El homenaje de las hijas de Fernando Villavicencio a su padre. Cantan y recuerdan el legado de su padre.

“Cuando la vida pase, detrás de una cortina de años. Cuando la vida pase, detrás de una cortina de años. Vivirán a flor de tiempoLos amores y los desengaños”, cantan. @CNNEE pic.twitter.com/YUaAZuH541 — Ana María Cañizares S. 💎 (@anniecanizares) August 17, 2023

Palabras de Zurita

Allí se escenificó el paso adelante dado por Christian Zurita, el compañero de Villavicencio en sus investigaciones periodísticas sobre corrupción que le hicieron ganar notoriedad, quien ha asumido la candidatura presidencial de su colega, reconocido por ser un acérrimo enemigo del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

“Mi corazón me obliga a tomar determinaciones que nunca esperaba. Nunca me preparé para la política”, reconoció Zurita, que asumió el reto “por cumplir con lo ético y por no permitir la destrucción de nuestro proyecto y que jamás silencien la voz de un luchador”.

🛑 Homenaje a Fernando Villavicencio en Quito. “Una sola vuelta”, “Fernando valiente, Christian presidente”, gritan sus simpatizantes.



Lanzan globos blancos, palomas y cantan para honrar su memoria. @CNNEE pic.twitter.com/vCBumT68nO — Ana María Cañizares S. 💎 (@anniecanizares) August 17, 2023

“Creo que hay que luchar por una democracia que debe entenderse como el sentido de una nación. No hay posibilidad de rendirnos”, dijo el candidato que, sin abandonar su casco y chaleco antibalas, animó a construir un país de paz sin venganzas pero con determinación.

Zurita aseguró que la mejor arma que tuvo con Villavicencio fue un lápiz que exhibió mientras contaba que con él hicieron “de la palabra un rito y es por esa fuerza de luchar por la verdad y escribir la historia más difícil de nuestro país que estoy aquí presente”.