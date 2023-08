Otto Sonnenholzner: Esto es fruto de quienes dijeron que había que pacificar a las pandillas ¡Se equivocaron!

El candidato Otto Sonnenholzner durante una entrevista en un medio de comunicación, se refirió a la situación en la que se encuentra el país por la narcodelincuencia, dijo que lo que vivió en los 80′s Colombia, lo que vivió en los 90′s México, hoy desgraciadamente lo estamos sufriendo los ecuatorianos.

LEER: Aquiles Álvarez suspende sesión del Concejo de Guayaquil de forma pública por el estado de excepción

El candidato a la Presidencia del #Ecuador @ottosonnenh durante una entrevista en un medio de comunicación, se refirió a la situación en la que se encuentra el país "por la narcodelincuencia", dijo que lo que vivió en los 80’s Colombia, lo que vivió en los 90’s México, "hoy… pic.twitter.com/Dz5QQyct0G — Metro Ecuador (@MetroEcuador) August 10, 2023

“Esto es fruto de quienes dijeron que no había que pedirle pasado judicial a los extranjeros que venían al Ecuador, esto es fruto de quienes retiraron una base en Manta, sin poner nada que reemplace esa operatividad de control del narcotráfico en nuestro país, esto es fruto de quienes dijeron que había que abrir las fronteras, porque aquí la ciudadanía universal era lo que tenía que primar, esto es fruto de los que nos dijeron que teníamos que pacificar a las pandillas. Señores, yo no sé si lo hicieron con ese objetivo o no, se equivocaron, reconozcan, le entregaron al narcotráfico nuestro país y hoy estas son las consecuencias”, puntualizó.

LEER: El cuerpo de Fernando Villavicencio permanece en Medicina Legal: Lo que se sabe

Así mismo, Otto Sonnenholzner señaló que el país se fue de las manos u exigió al Gobierno, al que le falta todavía tres meses, que actúe. “No podemos seguir de Estado de Excepción en Estado de Excepción, si han fallado, si han fracasado en todos los intentos que han tenido, revisen las cosas, si quieren nos reunimos, les ayudamos, les decimos cómo tienen que caminar, pero así no podemos seguir, porque nos estamos ahogando en un mar de sangre y lágrimas”, añadió.

El candidato además dijo que no es solo Fernando, no es solo Agustín, no es solo Rider, sino que son más de 3.000 personas en lo que va del año que han sido asesinadas.