Bolívar Armijos: “Se verán los resultados de mi gestión en los tres primeros meses de gobierno”

De lustrabotas y carbonero en su infancia, en su natal San Lorenzo (Esmeraldas), el candidato a la presidencia Bolívar Armijos muestra su historia de superación como ejemplo de lo que puede lograr en el país.

“Nací en una comunidad rural donde no existía posibilidades para sobresalir. Decidí prepararme y luchar para convertirme en empresario. “Lideré la CONAGOPARE, la única en América Latina con autonomía administrativa económica y financiera; manejamos presupuesto para todas las comunidades con las cuales cada año se ejecutan alrededor de 2.000 a 3.000 obras”, cuenta el candidato.

Armijos lleva 19 años de experiencia en administración pública, se considera experto en desarrollo local y ha ejecutado miles de obras a nivel nacional con las Juntas Parroquiales del Ecuador.

Entre otras actividades, lideró los proyectos del Plan Colombia, trabajó con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

¿Cuál es el eje de su plan de trabajo?

— Se basa en cinco ejes fundamentales. Primero, seguridad. Segundo, fortalecer la educación con nuevos presupuestos para las universidades con el afán de ofertar más cupos. Además, crearemos una universidad virtual para aquellas personas que trabajan o no tienen tiempo suficiente para sus estudios e implementaremos el Inglés como una materia obligatoria a nivel nacional en instituciones públicas. También brindaremos desayunos y almuerzos escolares. Adicionalmente, se construirán más escuelas del milenio. Finalmente, se entregarán todos los edificios del Estado que no están en uso a las universidades.

Como tercer eje, el de la salud, se entregará medicinas y equipamiento en todos los hospitales y subcentros de salud. Además, pagaremos la deuda que el Estado tiene con SOLCA.

El cuarto eje se centra en la construcción y reparación de todas las vías de la red estatal, con colaboración con pequeñas y medianas empresas y asociaciones de volqueteros para generar miles de fuentes de trabajo. Se verán resultados en los primeros 3 meses.

Como último eje, el agro. Destinaremos USD 1000 millones para BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional a fin de dar créditos inmediatos a los agricultores y a los emprendedores. Por otro lado, para el tema turístico se busca devolver a las personas la posibilidad de trabajar con tranquilidad una vez se recupere la seguridad. Muchas personas han cerrado sus negocios por ‘vacunas’ o extorsiones, por lo que esas personas deben ser impulsadas con créditos inmediatos.

Todo se centra en empleo con seguridad. Tenemos que hacer una reestructuración total del aparato productivo de la competitividad del país.

“Si llego a la presidencia, quiero ser recordado por el impulso a la educación y al agro”. — Bolívar Armijos, Candidato a la Presidencia 2023

De llegar a la Presidencia, ¿cuál propuesta aplicaría con urgencia?

—Haremos una reforma al presupuesto y migraremos esos recursos para los ejes importantes: Ministerio de Defensa, Agricultura y Ganadería, Obras Públicas; que deben trabajar en conjunto con BanEcuador y la Corporación Financiera para atender al sector rural. También seguiremos el proyecto para la prevención del Fenómeno del Niño y conformaremos un gabinete sin mirar distinción política, que de lunes a jueves funcione en Carondelet y esté en territorio los fines de semana.

¿Qué hará en el tema seguridad?

—Soy un hombre firme. Nací y me crié en la frontera, conozco estos índices delincuenciales y no soy una persona que le va a temblar para defender al pueblo. Es necesario fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, pero también se debe llegar con obras de inversión social a los barrios pobres. La base del desarrollo del país es un pueblo educado.

¿Cuál es su propuesta para generar empleo?

—Tenemos ‘montañas’ de oro bajo tierra, cobre, plata, petróleo... Somos un país inmensamente rico, pero mal administrado. Debemos aprovechar los recursos de forma sustentable para sacar al país de la pobreza, invertir en educación, en tecnología, en salud, en vivienda, en proyectos sociales, en tecnificar el agro y en turismo.

¿Por qué su candidatura es la mejor opción en estas elecciones?

— Nací en una comunidad rural de 800 habitantes donde no existían posibilidades para sobresalir. Decidí prepararme, luchar y todo ese proceso es lo que ahora me respalda como candidato. Todo lo que he logrado ha sido en base a esfuerzo y superación, hasta el punto de convertirme en líder de la CONAGOPARE. Si logré todo eso una vez, podré hacerlo nuevamente por el pueblo ecuatoriano como Presidente. El país necesita un verdadero líder, un hombre con capacidad como lo he demostrado los últimos 19 años, para devolverle al país la tranquilidad y unir a todos bajo el mismo objetivo.