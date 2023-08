Ya está acostumbrado: hombre disfrutó de su merienda mientras delincuentes robaban a mano armada

Dos delincuentes a mano armada robaron en un pequeño local de comidas en Daule, (así lo informan en las redes sociales), donde se logra ver en un video compartido en las redes sociales y que se ha viralizado.

Pero no es lo único que llama la atención de lo sucedido, que se ha convertido en el pan de cada día en el país, si no que mientras los delincuentes le quitaban hasta el ‘último centavo’ a un hombre, posiblemente quien atendía el local, otro no sintió temor alguno, es más nunca sé detuvo de disfrutar de su merienda.

ROBO en un local ubicado en calles avenida Vicente Piedrahita y Quito, centro de GYE pic.twitter.com/86hC1q6iBh — Luis Antonio Ruiz (@luisantonio_r) August 7, 2023

Reacciones

Lo compartido en redes sociales, como todo acto delincuencial hoy en día genera diversas reacciones en la ciudadanía y esta no ha sido la excepción, pues muchos destacan la tranquilidad del ciudadano, sobre todo, para seguir disfrutando de su comida, y otros que posiblemente podría estar vinculado con el robo, porque lo delincuentes nunca lo tomaron en cuenta.

No se detuvo de comer a pesar del robo (Captura de pantalla)

Robos no se detienen

A diario en la provincia del Guayas y en el resto del país no se detienen y así se puede evidenciar a través de las redes sociales, espacio que se ha convertido en la principal plataforma de denuncia para alertar el resto de la ciudadanía el modo de atraco de los delincuentes.

Farmacias, locales comerciales, buses, restaurantes, conductores y peatones son el blanco perfecto para atacar y quitarles lo que más pueden los delincuentes a sus víctimas, utilizando armas blancas, pistolas o cualquier otro artefacto que atemorice a su víctima.

Con insultos , armas y combos , delincuentes asaltaron una farmacia en el sector de la Juan Montalvo pic.twitter.com/9yn2cLf3U7 — Minuto & Medio (@MinMedio) August 4, 2023

