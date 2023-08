VIDEOS: concejal de Salina amenazó de muerte a un grupo de ciudadanos

César Pinoargote, concejal de Salinas, cantón de la provincia de Santa Elena, amenazó de muerte a un grupo de ciudadanos. Las agresiones verbales quedaron registradas en varios videos que ya se encuentran las redes sociales. La frases que emitió la autoridad son tan fuertes que se volvió tendencia en Twitter.

En las imágenes se puede a Pinoargote siendo acusado por una mujer, quien señaló que el concejal la había amenazado. Posterior a ello, se lo puede ver a la dignidad diciendo:

“Estamos en Ecuador, la situación está complicada y aquí nadie se puede meter con nadie, porque las cosas están difíciles en nuestro país. Así que nadie se puede meter con nadie”.

Luego se lo ve ingresando a un cuarto, donde un sujeto asegura estar pagando una deuda con gritos. Nuevamente el concejal tomó la palabra y dijo:

“Por Diosito Santo, porque yo me voy a la cárcel, pero alguien se va a ir conmigo al infierno”, aseguraba mientras besaba los dedos de sus mano derecha. Asimismo, señaló con la misma actitud: “¿Quieren grabarme? Mírame con los ojos bien abiertos, estamos viviendo una situación difícil los ecuatorianos. Si quieren hacer problema y hacer esto público, te lo juro por Diosito Santo, si me tengo que ir a la cárcel preso, me voy preso”

Asimismo, en otro clip, indicó directamente: “te amenazo de muerte a ti, a ti, y a ti también. Si ese video se hace público me voy a la cárcel y. a mi no importa irme porque soy loco”. Luego lo repitió en inglés con los mismo gestos.

En otro video que se filtró en las redes sociales también se vio como Pinoargote y le hizo caer a una mujer, pidiéndole que le entregue el celular. Hasta el cierre de esta nota la autoridad de Salinas no se ha pronunciando sobre las agresiones verbales emitidas.