Este es el desorbitado sueldo que puedes conseguir por recoger kiwis en Nueva Zelanda

🥝 El kiwi picking es un trabajo que implica un esfuerzo físico a diferencia de otros rubros, ya que hay que mantener los brazos levantados muchas horas, pero es elegido por muchos por lo nombrado en el video. 📅 ¿Puedo hacer kiwi picking en cualquier momento del año? No, la temporada es desde marzo hasta junio. 🤔 ¿Cómo son las jornadas de trabajo? La jornada laboral suele ser de 10 horas aproximadamente. Un punto importante a tener en cuenta es que si llueve, no se trabaja (y por lo tanto no se cobra). 💲 ¿Cuánto se gana haciendo kiwi picking? El sueldo que les paguen depende de la modalidad de pago y del tipo de kiwi que junten. Pueden pagarles por la cantidad de cajones de kiwi que junten por día, o por hora trabajada. 🤔¿Cómo conseguir trabajo en kiwi picking? La mejor manera de conseguir trabajo en kiwi picking es a través de contactos al llegar a la ciudad. No es tan común enviar CV, así que traten de consultar a personas que ya hayan trabajado anteriormente en el rubro o que también estén buscando así aumentan sus chances. 📍 ¿Cuáles son las zonas de trabajo? Las zonas con más oportunidades laborales en kiwi picking son: Northland Bay of Plenty Hawke´s Bay Wairarapa Más info sobre vivir y trabajar en Nueva Zelanda en el link de nuestro perfil