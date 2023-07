Candidato Jan Topic pide disculpas por consumir marihuana en medio de una entrevista

Cientos de reacciones contra la actitud de Jan Topic se generaron este jueves 20 de julio. El candidato a la presidencia fue criticado por consumir cannabis en conjunto a Pedro José Freile a medida que participaban de un podcast.

Para muchos internautas fue un desacierto hacer esta acción cuando los problemas sociales giran en un entorno donde el tráfico de drogas, carencia de políticas de control y violencia. Además, el especialista médico Esteban Ortiz se opuso a fomentar cualesquier acción que pueda ser dañina para su salud.

“Me inquieta la normalización que experimentamos como sociedad en torno al consumo de cannabis. Aclaro que esto no implica apoyar su penalización, algo a lo que me opongo rotundamente. Al igual que el cannabis, me preocupa la normalización del uso de vaporizadores, tabaco y alcohol”, inició su tuit el galeno.

“El hábito de fumar, independientemente de lo que se consuma, tiene efectos perjudiciales en la salud y el cannabis no es una excepción. El mensaje que transmitimos a los jóvenes o a los más vulnerables es lo que me perturba”, tachó.

Como profesional de la salud, me opongo a cualquier práctica que pueda ser dañina para nuestra salud. Abogo por hábitos saludables, como realizar ejercicio regularmente y mantener una dieta balanceada.



Respuesta de Topic

El candidato de la Alianza Por un país sin miedo se mostró de acuerdo con lo expuesto por Ortiz. Topic argumentó que su objetivo era diferenciar el CBD de la marihuana, pero no fue la forma correcta y lo acepta. “Errar es de humanos y reitero mis disculpas”.

El guayaquileño de 40 años ha enfocado su campaña en hacer frente a la delincuencia con mano dura, incluso se ha mostrado muy seguidor de las acciones tomadas por el presidente de El Salvador Nayib Bukele.

“Mi admiración por Nayib Bukele responde a su determinación, valentía y porque hace que las cosas pasen”, dijo Topic en una entrevista con CNN, el 23 de mayo.