“Me violó cuando tenía ocho años”: la carta que usuaria de TikTok dedicó a sacerdote de los “Legionarios de Cristo”

Analu Salazar es el nombre de la mujer que hizo público, mediante su cuenta de TikTok, que cuando era una niña fue víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote que pertenecía al grupo religioso y católico, “Legionarios de Cristo”. Son una congregación religiosa clerical de derecho pontificio que pertenece a la Federación Regnum Christi junto con otras dos Entidades Federativas: las Consagradas del Regnum Christi y los Laicos Consagrados del Regnum Christi.

“El día de hoy me informaron la muerte de mi violador, Fernando Martínez, ‘Legionario de Cristo’. Me informaron que Martínez, quien me violó a los ocho años acaba de morir”, inicia Salazar en su video.

La internauta escribió una carta. Aseguró que no encontró otra forma de expresar lo que ella está sintiendo.

“Quizá Algunos de ustedes crear que me da gusto su muerte. Sin embargo, esto no es un tema de gusto o placer”, agregó la denunciante, quien después de dar esta explicación, dio lectura a la misiva que dedica a su agresor sexual.

Internauta dedicó carta a su agresor sexual, un sacerdote. Imagen: captura de pantalla de @ana1usalazar

La carta a mi violador

“Fernando Martínez murió dejando una estela de dolor interminable e infancias rotas. Durante los 50 años de su vida abusó sexualmente de niñas, niños y adolescentes”.

“Los ‘Legionarios de Cristo’ lo encubrieron y lo reubicaron una y otra vez. Colegio tras colegio. Seminario tras seminario. Aparte le otorgaron puestos de poder frente a la sociedad y frente a las infancias”.

“Murió en la Totalidad y en el resguardo de la iglesia católica, quien consintió por órdenes del Papa Francisco, que los ‘Legionarios’ lo cuidaran en u propio castillo en Europa, rodeado de lujos y comodidades, atendido y cuidado”.

“Así fue su vida, así fue su muerte. Al morirse ganó la batalla contra todo lo que es bueno y justo. Al morirse nos dejó en claro que es mentira todo aquello de la justicia divina”.

Usuaria aseguró ser abusada por el sacerdote cuando tenía 8 años. Imagen Referencial

“Hasta el mismísimo Dios que todo lo puede, permitió que se fuera sin recibir castigo, y que la misma iglesia lo resguardara. Sí, la misma iglesia que habla de justicia de amor y de verdad”.

“Es la misma que empodera y encubre a estos criminales y que utiliza todo su poder para callar y romper en pedazos la vida de sus víctimas infantiles”.

“Yo, Analu Salazar no creo en la justicia divina, ni en la justicia de la tierra y mucho menos en la de la ‘otra vida’. No creo en una sociedad que se duerme y prefiere callar y voltear la cara a las víctimas infantiles de la iglesia, mientras entra a misa y le reza a su Dios”.

“¿En donde está la bondad de sus corazones? Callan ante los abusos sexuales de clérigos y atacan con su odio religioso a las víctimas de la iglesia que los adoctrina todos los días y les duerme la conciencia”.

Analu Salazar aseguró que abusó de varias niñas, niños y adolescentes. Imagen Referencial

“¿En dónde quedó su lema: ‘con los niños no’? Hoy se murió Fernando Martínez, pero sus crímenes siguen girando en la tierra, frente a la indolencia de la sociedad. Frente al triunfo de los “Legionarios de Cristo” y de la iglesia católica. Frente a la inoperancia del Estado mexicano, porque no importan unas niñas violadas”.

“Yo Analu Salazar me rehuso a creer que existe un Dios que dice nos ama por sobre todas las cosas y que ese amor deje impune a uno de los suyos. Que dedicó sus vida a abusar sexualmente de niñas, niños y adolescentes”.

“Quiero que sepas Fernando Martínez ahora a tu muerte, soy yo, tu víctima la que tiene que escuchar que ‘por fin se hizo justicia’, como si la muerte fuera un castigo y no un descanso a tus más de 80 años. Y que seguro ya ‘esta quemándose en el infierno’. Cuando el infierno Fernando Martinez, lo dejaste aquí en la Tierra”.

El video de la usuaria llegó a medio millón de internautas quienes reaccionaron a la denuncia. La organización católica “Legionarios de Cristo” no es la primera vez que se ve involucrada en casos de pedofilia infantil, así como los miles de casos que han quedado en la impunidad alrededor del mundo.