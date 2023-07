Las sanciones que podría enfrentar El Teleférico de Quito por las personas que se quedaron atrapadas en las góndolas

Un incidente se produjo la tarde y noche de este jueves 6 de julio de 2023. El sistema de góndolas de la empresa priva Teleférico se detuvo alrededor de las 04h45 de la tarde, quienes fueron rescatadas por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, en conjunto con el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional y otras entidades municipales. El procedimiento se dio hasta las 02h00 de la madrugada de este viernes. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) señaló que de existir un incumplimiento por parte de la compañía turística, las sanciones podrían ser de cinco a 10 salarios básicos, de acuerdo a la gravedad.

“La AMC en virtud de que se constató que esta actividad podría generar un problema hacia la seguridad de las personas como tal, se dispuso a tomar una medida provisional, para que el Teleférico no siga funcionando hasta que se constate y subsane el incumplimiento, no se sustancie el procedimiento administrativo sancionador y no se determine que es seguro”, indicó la vocería institucional de la AMC a Metro Ecuador.

De igual manera, la institución municipal indicó que el proceso administrativo será motivado con el informe técnico del Cuerpo de Bomberos, donde se sabrá si hubo o no incumplimiento técnico por parte de la empresa turística.

El Cuerpo de bomberos ejecutando el rescate de los ciudadanos y turistas atrapados en las cabinas. Imagen: Bomberos Quito

¿Qué determinaría el informe técnico?

En el mismo se explicaría de manera detallada los motivos por los que dejaron de funcionar las góndolas mientras varias personas se encontraban en el interior de las mismas.

Bajo ese contexto, el operador del Teleférico será notificado por la AMC y tendrá 10 días para contestar. Posterior a ello, se abrirá un termino de prueba donde la empresa podría presentar las pruebas de descargo, sus informes, los cuales también serán contratados por Bomberos.

La entidad municipal explicó que así se garantizarían las normas del debido proceso, el cual concluiría con una resolución que determinaría la responsabilidad y la imposición de una sanción que vendría a ser una multa.

Bomberos Quito ejecutando planes para el rescate de las personas en El Teleférico. Imagen: Bomberos Quito

¿Cuánto podría llegar a pagar el Teleférico?

Según la AMC, en estos casos, las multas si son infracciones graves, se sancionaría con cinco salarios básico, que es alrededor de USD 2 250 y si es muy grave, serían 10 salarios básicos, USD 4 500.

Así lo dispone la norma del Código Administrativo y Código Municipal. Alrededor de 78 personas se encontraban atrapadas al interior de las góndolas desde las 04h45 de este jueves, tras la intervención de las autoridades lograron ser rescatadas sanas y salvas.