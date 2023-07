Deportista aficionado al parapente fue agredido por guardias de seguridad al aterrizar de emergencia en un predio privado en Lumbisí

La denuncia fue realizada desde las redes sociales desde la página Parapente Quito en Instagram. La mañana de este miércoles 5 de julio, un deportista aficionado al parapente fue agredido por los guardias de un predio privado en Lumbisí, Cumbaya, en el oriente de Quito. Según lo publicado, lo habrían golpeado y apuntado con un arma de fuego al haber aterrizado de emergencia en el terreno. La Policía Nacional de la zona atendió la emergencia.

“El día de hoy, miércoles 5 de julio de 2023, un deportista aficionado al parapente despegó a las 10h00 de la mañana del cerro Auqui con el propósito de aterrizar en el sector de el potrero de Lumbisí, sitio donde se efectúan normalmente los aterrizajes. Debido a su plan de vuelo, y a los fuertes vientos predominantes en el verano, el piloto y su parapente derivaron hacia el este y no pudieron efectuar al aterrizaje en el sitio habitual ya que la aeronave no cuenta com motor. El piloto declaró la emergencia por radio e indicó que buscaría un sitio despejado para realizar un aterrizaje seguro”, inicia la denuncia.

Asimismo, continúa: “pocos minutos después aterrizó en el sector de la comuna de Lumbisí en unos terrenos del grupo empresarial Herdoiza Crespo. Los guardias de seguridad, por órden expresa de el jefe de seguridad personal del propietario del predio, agredieron de forma infame al deportista”.

De acuerdo a lo que señala la publicación, el ciudadano habría sido golpeado, le habrían apuntaron con un arma de fuego.

Policía Nacional atendió los incidentes. Imagen Referencial

“Le impidieron sacar su celular para grabar el asalto, y cortaron con un objeto corto punzante su equipo y su parapente. Lo mantuvieron retenido en este estado hasta que llegó la Policía y auxilió al deportista. Luego de tomar las versiones pertinentes, la Policía llevó a las partes a la Fiscalía para tomar sus versiones y para analizar la evidencia recabada”, finaliza el post.

El Coronel Diego Quiroga, oficial encargado de la zona, señaló que la Policía Nacional asistió al lugar y evidenció que se trataba de un joven aficionado al parapente.

“Por situaciones de emergencia realiza un aterrizaje de emergencia en un predio privado y ahí es donde los guardias toman procedimiento, lo retienen y se da un tipo de gresca entre las dos partes”, indicó Quiroga a Metro Ecuador.

Los uniformados conocieron por parte del deportista sobre la agresión, por lo que los agentes, al tratarse de un delito flagrante y una contravención, fueron llevados ante la autoridades competentes.

“Hay que dejar claro que si bien el deportista cometió un error que de pronto puede estar facultado por una emergencia de aterrizar de emergencia en cualquier predio, no les facultaba a los guardias de seguridad privada de pronto golpearle o a su vez dañarle el equipo del deportista”, agregó el Coronel Quiroga.