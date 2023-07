“No soy señor”: el polémico reclamo de una persona trans a una agente de policía en México

Lady Tacos de Canasta protagonizó un viral hecho la semana pasada en Ciudad de México. El famoso transexual gritó en repetidas coasiones a personal de la Policía después que la llamaran señor.

En un video que ha acumulado cientos de miles de reproducciones en redes sociales, se aprecia a la persona trans sumamente ofendida por el género que le aplican, por esta razón alza su voz y ratifica que la están ofendiendo.

Persona transexual reclamó a Policía en México Captura de pantalla

“No soy señor. No me estás viendo que no soy señor. Entonces no me digas señor porque es una falta de respeto a mi persona. Como ciudadano, no soy señor. Que te quede claro que esta vestimenta es de mujer. No soy señor, no tiene porque llamarme señor. Me estás ofendiendo”.

En medida que la persona trans subía su tono de voz, la agente de policía solicitaba tranquilidad y que reduzca su agresividad. Finalmente, Lady Tacos se retira de la escena molesta por el género recibido.

#PorSiNoLoViste

Hombre vestido de mujer arremete contra policía por haberle dicho ‘señor’https://t.co/QbQU1SSwJA pic.twitter.com/vP5ZXTUx2C — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) July 1, 2023

Reacciones en redes sociales

La mayoría de los comentarios resaltaron la actitud agresiva del transexual. A la par, ratificaron que la carencia de respeto ante la autoridad debería haberse castigado con una sanción.

“No es ni será mujer. Que sea una mujer atrapada en cuerpo de hombre es diferente. Y no es discriminación, es falta de respeto a las autoridades”; “Bueno, esos tampoco son modales de una dama exactamente”, fueron algunos de los comentarios tachados en plataformas digitales.

Un hecho de este tipo ocurrió en junio en Málaga, donde una supervisora de un mercado le llamó caballero a un trans llamado Cristina Alias que es presidenta de la asociación Trans Huellas.