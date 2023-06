Cuenca: Alcalde ofrece terminar contrato de radares en poco tiempo

El Directorio de la Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV EP), por unanimidad, autorizó al Gerente General que emprenda con la parte final del proceso para dar de baja el contrato de los radares en Cuenca, así lo anunció el alcalde Cristian Zamora.

Acción inmediata

Zamora ha dispuesto que todas las direcciones relacionadas con Movilidad tengan lista señalización vial horizontal y vertical importante que una vez terminado el contrato de radares entrará a servicio de manera conjunta con una campaña de educación vial para fortalecer la responsabilidad del pueblo cuencano.

Radares Cuenca (Cortesía)

Alcalde

“Yo cumplo absolutamente todo. Oportunamente se dará a conocer a la ciudadanía cuando se notificará al aliado privado el día en que esos radares se apaguen, porque estamos en la fase final del proceso para terminar ese contrato corrupto, ilegal, manoseado, que está señalado por los órganos de control. Nadie puede decir que estamos dilatando los tiempos porque estamos cumpliendo los plazos que habíamos señalado y la etapa final comenzó el 22 de junio con la autorización del Directorio de EMOV al Gerente”, dijo el alcalde de Cuenca.

Radares en Cuenca (Cortesía)

Funcionamiento de radares en Cuenca

El alcalde Zamora destacó que los radares instalados a lo largo de la Avenida de las Américas para infraccionar el irrespeto del paso cebra, cruce de semáforo en rojo, giro indebido, entre otros no están en funcionamiento porque no he permitido que funcionan esos mecanismo que lo que hacen es meter la mano en el bolsillo de los cuencanos, cuando hay otras vías como la educación vial, una buena señalización vial y la responsabilidad ciudadana.

@DarioOrdonezA, gerente General de la EMOV EP, manifestó que el 22 de junio de 2023 en Sesión de Directorio se analizó el informe técnico, jurídico y económico para dar de baja este contrato.@radiohitfm9 @UNSIONTV @Tendencias_Cuen pic.twitter.com/nbdQN4vbhO — EMOV EP Cuenca (@emov_ep) June 27, 2023

Informes técnicos

Darío Ordóñez, gerente de EMOV, expresó que de los informes económicos, técnicos y jurídicos solicitados se desprenden graves inconsistencias e irregularidades que significan incumplimientos en el cronograma de inversiones, de implementación, en la falta de socialización, así como en torno a homologación, experiencia específica y la destrucción del medio ambiente, lo cual ha llevado al Directorio de la Empresa a autorizar a la Gerencia para que se proceda a la etapa final para dar de baja el contrato de los radares.