Esto fue lo que pagaron los magnates que se encuentran en el sumergible desaparecido

Uno de los sumergibles que llevaba cinco pasajeros a visitar los restos del Titanic se encuentra desaparecido hasta el día de hoy. Ante esto, muchos usuarios se preguntan cuánto pagaron los magnates con tal de subirse en el submarino y visitar las ruinas del famoso transatlántico. Concretamente cada pasajero tuvo que abonar USD 250.000 con tal de participar en la aventura.

La búsqueda del sumergible con cinco personas a bordo se intensifica faltando menos de 20 horas.

Actualmente las autoridades locales se encuentran buscando el sumergible ya que no le queda mucho oxígeno en sus reservas. Por el momento no hay ningún indicio el cual acerque a los equipos de búsqueda hacia los tripulantes.

¿Por qué se está haciendo tan complicado buscar el sumergible?

Los equipos de rescate trabajan arduamente para salvar a los cinco tripulantes del sumergible que cuenta con unos tanques capaces de suministrar oxígeno por hasta 96 horas. Pero, desde que se perdió ya han pasado más de 3 días.

Ellos son los magnates que están atrapados en el submarino desaparecido que buscaba llegar a los restos del Titanic (OceanGate)

El océano es inmenso, y encontrar un pequeño submarino del tamaño de una furgoneta es una tarea extremadamente complicada. Según informes, el sumergible desapareció en el océano a unos 1.500 kilómetros de Cape Cod, Massachusetts, donde la profundidad es de aproximadamente 4.000 metros.

La comunicación a través del agua es complicada, una vez que se pierde es difícil retomar, en este momento los rescatistas buscan en la superficie, así como en el fondo del océano.

“Si está en la superficie del océano, será muy difícil detectarlo porque, como es un sumergible, está diseñado para tener una flotabilidad neutra. Es decir, la mayor parte de la nave flota bajo el agua con solo una pequeña cantidad de superficie visible”, le dijo a la BBC Alistair Greig, profesor de ingeniería marina del University College London.

Sumergible que se perdió en el Atlántico (BBC)

¿Y si los tripulantes ya salieron a la superficie?

Esto no podría pasar ya que el diseño de la nave no permite que se abra desde adentro ya que solamente puede abrirlo el equipo especializado desde el exterior. Es por eso que, en el hipotético caso de que la nave haya podido salir a la superficie, los pasajeros no podrían salir de ella sin ayuda exterior.

En caso de que estén en alguna parte del fondo del océano, los equipos de búsqueda tratarán de localizarlo a través de sonidos. Todas las formas de radiación electromagnética, como la radio o el radar, son bastante inútiles debajo del agua.