¿Qué pasa si el precio del arroz sube? Estas son las medidas que tomaría el presidente Guillermo Lasso

La mañana de este miércoles 21 de marzo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, asistió al evento Aviation Day en Guayaquil. El primer mandatario lideró el encuentro que contó con la participación de expertos nacionales internacionales de la industria, ejecutivos de alto nivel de transporte aéreo, autoridades locales, gubernamentales y turísticas. Posterior a esta actividad, la autoridad en una rueda prensa, dio a conocer las siguientes medidas, acciones y proyectos que ejecutará el Gobierno en relación al fenómeno del niño y otros aspectos. Además, dio a conoce lo que se tiene previsto realizar en caso de que el precio del arroz suba.

¿La importación de arroz es un hecho?

La cabeza de estado señaló que “es un hecho” porque se bede proteger a los consumidores. “Si el precio sube, habrá que importar arroz para poder mantener los precios equilibrados. Yo no quiero hacer una especulación, pero con la importación bajará el precio. Lo hará el sector privado, no el Estado. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando el precio está subiendo sin preocuparnos del consumidor, que es la familia ecuatoriana, principal objetivo del servicio de nuestro Gobierno”, afirmó el presidente.

Asimismo, aseguró: “Estamos trabajando algunos proyectos de ley con carácter urgente, que serán importante, sobre todo, para enfrentar los eventos que causará el fenómeno del niño”.

Respecto al tema de la vías, que podrían verse afectadas por dicho fenómeno natural, indicó que se está trabajando con el ministro de Obras Públicas, César Rohon, donde están recibiendo un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), para el mantenimiento de las vías, que sería de un poco más de USD 200 millones.

Sobre la aprobación del reglamento a la Ley de Comunicación

El primer mandatario señaló al respecto que en los próximos días será firmado, ya que en los primeros días de su Gobierno, el pasado 24 mayo de 2021, el presidente derrogó el Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que fue emitido en enero de 2014, por la administración del expresidente de la República, Rafael Correa.

Finalmente, el primer mandatario volvió a ratificar que se están preparando otros proyectos de carácter urgentes, para poder enfrentar los eventos negativos, como lo será el fenómeno del niño. Los mismos serán anunciados, a finales de junio.

Por el momento, el Gobierno realizó acciones en relación al Plan de Reentrenamiento de Servidores Policiales, el cual se desarrollará a escala nacional. En el mismo se realizó la entrega simbólica de la munición a los uniformados, por parte del Jefe de Estado, quien aseguró que son alrededor de 400 millones de insumos. En el evento también participaron el ministro del Interior, Juan Zapata y el Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas.