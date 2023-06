La Inteligencia Artificial muestra al General Gabela hablando sobre el caso de los helicópteros Dhruv

Recientemente varias animaciones, por medio de la Inteligencia Artificial, han revivido testimonios de personajes históricos, de asesinos seriales y también de víctimas de crímenes o de hechos sin resolver que han expuestos su caso, gracias a estas herramientas. Recientemente, desde TikTok, lo hicieron con el General Jorge Gabela, quien fue asesinado el pasado diciembre de 2010.

Se muestra una fotografía del exuniformado contado su caso que se hizo público a nivel nacional, en Ecuador durante poco más de 12 años, donde sus familiares vienen exigiendo verdad sobre los hechos suscitados posteriormente a que, el entonces miembro de la Fuerza Aérea del Ecuador, denunciara varias irregularidades.

“Hola soy el General Gabela y esta es mi historia sobre como me silenciaron por denunciar corrupción”, inicia la animación.

Posteriormente cuenta: “Fui un Teniente General y el primer Comandante en jefe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana designado en el Gobierno de Rafael Correa. Cuando fui comandante denuncié la compra de helicópteros Dhruv de una empresa India, declarando ante el comité de contrataciones”.

“Esas naves no tenían garantías técnicas suficientes para operar en el Ecuador. Siempre dije que esos helicópteros fueron un negociado y no los compre por lo que casi un año después, pedí mi baja y mi sucesor, Rodrigo Bohórquez, los compró aún cuando sabía que tenían problemas. Como lo dije el 27 de octubre de 2009, se cae el primero de esos helicópteros, a la vez que conozco que me estaban siguiendo desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”, continúa la animación.

Caso Gabela Caso Gabela (cortesía)

Asimismo reseña: “la madrugada del 19 de diciembre de 2010, en el vestíbulo de mi casa, en una urbanización cerrada de Samborondón, me disparan y muero 10 días después. Dijeron que fue delincuencia común, pero luego de mis denuncias de que me seguían, el tema solo se oscurece más. Se crearon comisiones en el Gobierno de Rafael Correa, pero no se respeto el proceso, manipularon y escondieron información, y hasta el día de hoy no se sabe detalles de mi muerte”.

El video fue publicado desde la cuenta de TikTok, @casosnoresueltosec. Este video fue publicado, según lo registrado en la cuenta, este martes 20 de junio.

Esto, en el contexto donde Luis Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), consideró que los hechos relacionados con la compra de los siete helicópteros no constituyen delito de peculado.

Sobre el caso Gabela

Metro Ecuador se comunicó con Patricia Ochoa, viuda del General Gabela, quien habló sobre los antecedentes e inconsistencias relaciones al caso del asesinato de su esposo, y las denuncias realizadas por el mismo.

“Bueno en la investigación que se llevó a cabo en Samborondón por el caso del General Gabela, hubieron muchas falencias. Entre ellas, se sentencian a individuos buscando un testigo falso, al cual le pagaron para que vaya a señalar a los culpables. El fiscal que llevaba la causa, cuando le pregunté por qué no investigaba, me dijo que le habían quitado su grupo de investigación. Ordenaba a la policía que hagan ciertas pericias, pero no lo querían hacer”, señaló Ochoa.

De igual manera, agregó: “Por ejemplo, otra cosa fue que en esa investigación preliminar me llaman a los dos meses a decir que dónde estaba la ropa la noche que sufrió el disparo mi esposo. Ni siquiera hubo la prolijidad de tomar las evidencias para llevar una investigación. En eso también aparecen un grupo de personas que dicen que estuvieron en mi casa y que querían robar. Aparece el entonces ministro del Interior, Alfredo Vera Arrata, asegurando que era el General Gabela quien había salido a disparar a los sujetos que entraron a mi casa. Justo en esa rueda de prensa aparece el comandante General de la Policía, el Fiscal que llevaba la causa, René Astudillo, me sorprendió que el haya ha estado alado del ministro”.

El General Jorge Gabela. Imagen: Cortesía

Según Patricia, cuando el General Gabela fue nombrado Comandante General, empezaron a existir las persecuciones. Aseguró que a varios Generales, les molestaba que el alto mando asesinado, esté a cargo de la institución.

“Prefiero no dar mi opinión al respecto, pero a toda costa querían llegar, debido a que hacían oficios falsos en contra de mi esposo, hacían realmente cosas que mi esposo le dejó por escrito al Comandante General en denuncias. Al General Bohórquez, le mandó un oficio mostrando todas la irregularidades y que investigue. Pero no se investiga hasta el día de hoy”, aseguró Ochoa.

Varios fueron los antecedentes, según la viuda del General Gabela, lo que marcó un antecedente de lo que devendría después en el suceso que cobró la vida de su esposo. Son poco más de 12 años que exigen ella y su familia verdad.

“Yo quiero que quede claro algo, siempre lo he dicho, no quiero que me den un centavo, porque yo no vendo mis muertos, ni los tengo a la venta. Yo si sé lo que es honor, lo que es dignidad. Yo no soy correísta, yo no estoy enjuiciada por sobornos. Yo lo que busco es verdad. Y cuando tenga esa verdad, si la justicia del Ecuador sigue así como está, creo que definitivamente me voy a ir al exterior a pedir justicia en Cortes Internacionales”, finalizó Patricia Ochoa.