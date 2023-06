Av. De los Conquistadores ya mostraba signos de erosión desde hace cinco años, según imágenes satelitales

El Alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dio detalles sobre la situación del tramo afectado por un deslizamiento de talud en la Av. De los Conquistadores, que va desde la Y de Cumbayá hasta la Av. Simón Bolívar (2 km).

“Es una erosión por efecto natural y por los vientos que chocan contra ese sector de la quebrada, lo cual fue desgastando la infraestructura”. — Pabel Muñoz, alcalde de Quito

Indicó que tras registrarse la emergencia, un dron del Cuerpo de Bomberos de Quito sobrevoló la zona, donde se pudo constatar que la afectación es de unos 4.000 metros cuadrados, lo que obligó a prohibir totalmente el paso en la zona.

Incluso, dijo que “a través de Google Earth, revisando imágenes satelitales de hace cinco años atrás, ya se observaba el desgaste de la pantalla de protección que cuidaba la zona de la erosión eólica”.

Deslizamiento de talud en avenida Los Conquistadores Captura de pantalla

El alcalde indicó que se prevé que la intervención de la vía sea de todo el tramo afectado y no solo de la zona del deslizamiento, con la construcción de una vía recta. Para una solución definitiva, se tomará entre dos y tres meses para los estudios, por lo que no se puede hablar de fechas para retomar la movilidad vehicular en la zona. “Es una intervención e inversión importante, no podemos aún hablar de tiempos para habilitar la vía”, dijo Muñoz.

Además, al tratarse de una vía rural, Muñoz señaló que se está conversando con la Prefectura de Pichincha para buscar una solución en conjunto para rehabilitar este tramo.

Vías alternas

Este lunes 19 de junio inicia el plan operativo especial de tránsito por el cierre permanente de la Av. De los Conquistadores (tramo: Cumbayá-av. Simón Bolívar).

Entre las vías alternas que propone el Municipio de Quito están:

Avenida Ruta Viva

Avenida Simón Bolívar

Avenida Oswaldo Guayasamín

Calle De Los Establos

Calle Bernardo de Legarda

Calle Juan León Mera

Calle Manuel Samaniego