El último video que publicó en sus redes sociales Rolando Antonio González Vargas antes de su desaparición en Puerto López

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (DINASED) reportaron la desaparición del ciudadano de nacionalidad venezolana, Rolando Antonio González Vargas, quien fue visto por última vez en el malecón de Puerto López, provincia de Manabí. Antes de que no se supiera nada de su localización, el extranjero subió un video en sus redes sociales asegurando que unos sujetos lo estaban persiguiendo.

En las imágenes se puede observar a Rolando agitado, cansado y alterando por la manera en como habla. El clip se viralizó en las redes sociales, donde denunció lo siguiente:

“Estoy en Puerto López. Hay dos tipos persiguiéndome en una moto con una pistola. Me dicen que no me quieren robar... Me quieren... Me metí en una casa, quieren llamar a la Policía, por favor ayúdenme. Estoy en Puerto López al final de la playa. Es urgente, mi nombre es Rolando González. Yo soy venezolano, yo soy extranjero”. Al final la grabación dio su número de cédula y con eso culminó el clip.

Al momento, este video -que se encuentra incluso en páginas internacionales- está en poder de la Fiscalía General del Estado, como una de las evidencias del último paradero donde se encontraba González Vargas.

Hasta el cierre de esta nota se conoce que las autoridades están trabajando en el lugar de los hechos y que la hipótesis que se maneja es que se presume que el ciudadano extranjero fue víctima de un grupo de delincuencia organizada.

“Si tienes información sobre la ubicación de Rolando Antonio González Vargas, comunícate de inmediato con las autoridades. Desapareció el 11 de junio”, indicó vía Twitter Fiscalía.

¿Cómo colaborar a las investigaciones para dar con el paradero de las personas desaparecidas?

Según señaló Fiscalía, las personas que vayan a realizar la denuncia, o deseen colaborar con algún tipo de información respecto al paradero de la persona desaparecida, debe hacer los siguiente: