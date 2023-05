Devastadoras imágenes: las últimas sonrisas de víctima de tragedia en Manabí

Dos personas y 38 resultaron heridas en un accidente de tránsito que ocurrió pasado el medio día de este domingo 29 de mayo. La pareja de una de las víctimas se notó destrozado por la lamentable noticia y comenzó a recopilar momentos.

Darwin Velásquez aprovechaba su tiempo junto a María Sol Arteaga compartiendo de una siesta, viajar en moto y demostrando su amor sin temor alguno. La pareja de la víctima agradeció a todos quien hicieron llegar sus condolencias, además que invita a que aprovechemos cada momento con sus seres queridos.

María Sol Arteaga Captura de pantalla

“No saben en verdad cuánto agradezco todos sus mensajes de apoyo, hasta de personas que ni siquiera me conocen realmente es un alivio saber que aún existe gente con tanta empatía hacia las demás personas”, escribió.

María Sol Arteaga Captura de pantalla

Mensaje de dolor

“No pierdan el tiempo peleando por cosas que no tienen sentido, no dejen nunca un abrazo o un te quiero para después, no esperen a que sea una fecha especial para demostrarle a la persona que quieren lo mucho que sienten por ella”, empezó su texto en Facebook.

“Realmente ahorita mismo podría escribirle tantas cosas, pero sé perfectamente que ya no me escucha más, que ya no me lee más, y lo que daría porque tan solo lo hicieras una vez más mi niña”, siguió narrando Darwin.

María Sol Arteaga Captura de pantalla

Detalles del accidente

Los afectados presentaban heridas en la cabeza, trauma en tórax, traumatismos leves y múltiples, lesión cervical, trauma cerrado de tórax, abdominal y laceraciones, señaló el ECU 911.

Personal de las entidades de primera respuesta informaron de que se trató “de un choque lateral angular con caída a un plano inferior entre un autobús de transporte de pasajeros interprovincial y una camioneta”.

Te puede interesar

[ “Nunca podré olvidarte”, el fulminante y desgarrador mensaje de la pareja de una víctima en tragedia en Manabí ]