¿Qué pasó con el alcalde de Durán? La medida que tomó para no sufrir más atentados

Una semana después del atentado contra el alcalde de Durán, Luis Chonillo, se desconoce el paradero del actual funcionario público. Aunque salió ileso del incidente, otras tres personas (dos policías y un conductor) fallecieron producto de los disparos de armas de fuego y consecuente accidente de tránsito.

El gobernado del Guayas, Francesco Tabacchi, confesó a Ecuavisa que Chonillo salió del país luego de ser el objetivo de la agresión. La salida del actual alcalde de Durán habría ocurrido a días seguidos de la fecha que su vida estuvo en peligro.

“Nos dio la dirección. Me la dio a mí y se le dio los custodios. Pero luego él salió de la ciudad, salió de la provincia y en Migración dicen que está fuera del país 24, 48 horas después del suceso. Me parece totalmente fuera de lugar que él diga que no se le está dando el resguardo cuando ha salido del país”, dijo Tabacchi.

Atentado contra el Alcalde de Durán, Luis Chonillo (César Muñoz/API)

¿Hubo resguardo?

En el programa Ingobernables, dirigido por Alondra Santiago, Chonillo indicó que trató de contactarse con el ministro del Interior, Juan Zapata, y el presidente de la República, Guillermo Lasso, para gestionar su resguardo pero no habría recibido respuesta hasta este domingo 21 de mayo.

Tachó que el pasado lunes 15, día del atentado, personal de la Policía Nacional lo llevaron a su casa y, posteriormente, se retiraron del sitio. Ratificó que a pesar del tuit de Guillermo Lasso, el resguardo no existe.

Atentado contra Luis Chonillo César Muñoz/API (César Muñoz/API)

“Decidí por la seguridad mía y de mi familia ponerme a buen resguardo hasta que el Estado garantice, por que es su competencia, la seguridad de la autoridad y de la ciudad que es lo que le pido”, dijo Chonillo a Ecuavisa, este lunes 22 de mayo.

Respecto a sus funciones, el alcalde de Durán cumple con sus responsabilidades de manera virtual. Se desconoce su paradero hasta la fecha.

Más información sobre el atentado

[ Atentado contra alcalde de Durán, Luis Chonillo: Periodista relató cómo vivió el momento de la balacera ]

[ Reafirmó una lucha, las últimas declaraciones de alcalde Luis Chonillo antes de sufrir atentado en su contra ]