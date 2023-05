El significado de la corbata de Guillermo Lasso para defenderse del juicio político

El presidente Guillermo Lasso llegó a la Asamblea Nacional para defenderse del juicio político por presunto peculado. Camisa blanca con terno y pantalón azul marino acompañados de una corbata azul en juego con un pañuelo. Los colores que se utilizan en la vestimenta guardan un significado sobre lo que la persona desea transmitir, y para esta oportunidad este sería el objetivo del jefe de Estado.

El personal shopper ecuatoriano, Patricio Nieto, no dudó en dejar su opinión sobre el tema. A su criterio, el equipo de asesores de Lasso “ apostó por lo seguro , por lo que necesita el país como la posición en la que se encuentra él, que es precisamente brindarnos seguridad, transparencia y confiabilidad”.

Presidente Guillermo Lasso acude a la Asamblea para defenderse del juicio político (Jose Jacome José Jácome/EFE)

Justamente, el traje que se eligió para el Presidente brinda lo antes dicho. “Más allá de ello, lo que color azul impone es autoridad . Que es lo que quiere transmitir el Presidente, por todo lo que atraviesa”.

Nieto agrega que Lasso necesita demostrarle al país y a los asambleístas que él es el Presidente.

La combinación con blanco, que usa en su camisa, transmite paz, sostiene. “Pero en general la estrategia en general es ofrecer que es un Presidente ‘transparente’ y que es la autoridad”.

Calma

Dicha explicación coincide con la conferencia de la periodista y conferencista ecuatoriana, Denisse Molina. La semana anterior ofreció una ponencia en el evento ‘Impacta 2023′.

Molina, que está radicada en Tailandia, hablaba sobre la imagen y el lenguaje corporal. Se refirió justamente a lo que el color de la corbata quiere decir y al mencionar el azul indicó que se pretende irradiar “confianza y efecto calmante”.

Un mensaje diferente

Por su lado, el diseñador neoyorquino David Zyla, en su libro ‘Color Your Style: How to Wear Your True Colors’, detalla que “los colores emiten señales específicas” y cada corbata, sea el precio que tenga, tiene un “impacto y mensaje muy diferente”.

Agrega en su publicación que usar corbata azul habla de una persona tranquila y que quiere calma a su alrededor. El cielo y el mar son de este color, recuerda Zyla, y por tanto llevan a la calma.

Sin embrago, cuanto más oscuro sea el tono, exige más respeto de las personas con las que se relaciona.

Parte de su intervención

En su alocución, Lasso aseguró que existe una obsesión de acabar con el Gobierno y no hay pruebas de las acusaciones en su contra. “Lo único que hay son informaciones que prueban mi total, evidente e incuestionable inocencia”. Igualmente, hizo un señalamiento en contra de los legisladores.