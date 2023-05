Militar retirado en estado grave clama por atención en las afueras del Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo y no lo reciben

El sargento primero Jorge Lastra Rodríguez, militar retirado y quien le dio más de 20 años de servicio al Ecuador, lleva treinta días buscando una atención médica en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Guayaquil sin tener una respuesta positiva.

Su estado es grave, dice. Está en silla de ruedas, sin poder moverse, dolores crónicos que afectan su columna vertebral, con su rostro decaído y con suero, Lastra Rodríguez cuenta que después de jubilarse del Ejército decidió trabajar en una empresa privada, por ello se acogió al Seguro Social del IESS, por lo tanto ya no podría atenderse en los hospitales militares.

Sin embargo, en el IESS no ha logrado atenderse desde hace 30 días. Los dolores en sus huesos son cada vez más insoportables, incluso él y sus familiares temen por su vida.

El sargento primero en servicio pasivo Jorge Rodríguez lleva más de 30 días buscando una atención médica en el IESS sin poder lograrlo.

“Tengo 30 días en este mal estado, siento que me voy a morir. Me tienen de aquí para allá ni siquiera se compadecen de verme en silla de ruedas. En el Hospital del IESS de los Ceibos me dicen que no me pueden atender porque no hay servicio de Oncología, pero ni siquiera me recibieron para darme un diagnóstico o transferencia para otro hospital. Hoy (5 de mayo) vengo al Hospital Teodoro Maldonado Carbo y me dicen que para recibirme tiene que Hospital de los Ceibos haberme enviado con transferencia. No sé que hacer. No soporto los malestares de mi cuerpo. Siento que voy a morir en esta silla de ruedas”, comparte el sargento primero desde una silla de ruedas en las afueras del Hospital del Teodoro Maldonado Carbo.

Esta mañana, Jorge Lastra sentía tanto dolor mientras esperaba por atención en el Hospital del IESS que no aguantó más estar en la silla de ruedas sentado y se cayó al piso del hospital mientras una persona de limpieza realizaba labores.

“Es lamentable, mi hermano le dio más de veinte años de su vida a servirle a los ecuatorianos, estuvo en conflictos militares defendiendo al país y hoy ni siquiera puede recibir tener una atención médica digna. Ni siquiera le dan un diagnóstico para saber al menos qué tiene”, dice una de las hermanas de Lastra Rodríguez.

Diario Metro intentó contactarse con los directores de ambos hospitales para conocer más de este caso, pero no tuvo ninguna respuesta.