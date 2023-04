Magistrados y jueces acusan de desinformar a la Policía Nacional sobre los cuatro de los 11 detenidos en Yaguachi que fueron liberados

La Asociación Ecuatoriana de Jueces y Magistrados (AEMAJ), núcleo de Guayas, se pronunció tras comunicado emitido por la Policía Nacional sobre la liberación de cuatro de los 11 detenidos, presuntos involucrados en atacar por armas de grueso calibre -la noche del 18 de marzo- a servidores policiales. La institución rechazo la supuesta decisión tomada por la autoridad de justicia. Frente a esto, los juristas se pronunciaron:

“La Policía realizó la aprehensión de 11 ciudadanos el 19 de abril de 2023. En este caso, la causa No. 09318 - 2023 - 00357 reporta que Fiscalía formula cargos contra siete procesados por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego y decidió no formular cargos en contra de cuatro procesados. Entonces, el juez aceptó la prisión preventiva en contra de siete procesados, y libera a los cuatro aprehendidos, a quiene Fiscalía no inició un proceso penal”, indicó la AEMJ

De igual manera, agregaron: “reiteramos que la desinformación que emite la Policía Nacional solo confunde a la ciudadanía y distorsiona lo que se decidió en la audiencia de formulación de cargos. Hacemos un llamado a que la libertad de expresión sobre asuntos judiciales debe ejercerse con la responsabilidad y remitirse a la verdad procesal”.

Comunicado emitido por Magistrados y Jueces.

Sobre lo sucedido en Yaguachi

En redes sociales se pudo ver como moradores corrían para resguardar sus vidas. Eso quedó captado en videos que circulan en redes sociales. Once sujetos fueron detenidos, quienes integrarían una banda delictiva.

Según la Policía Nacional, este hecho se suscitó durante allanamientos para la detención de un brazo armado de una banda delictiva. Unas 400 personas trataron de impedir las labores de captura de los sospechosos y delincuentes se enfrentaron a bala con los uniformados, durante tres horas.