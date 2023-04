“El dolor podría ser cada vez más severo”: Rosanna Queirolo ya tiene fecha de su cirugía para tratar su artrosis de cadera en Estados Unidos

La empresaria e influencer guayaquileña, Rossana Queirolo, ya se encuentra en Estados Unidos para tratar su artrosis en su cadera, efecto de una caída de un caballo hace 15 años. A través de su cuenta de Instagram ha contado sobre su padecimiento el proceso que lleva adelante por su salud.

Esta condición le genera molestias y dolor. A sus seguidores les ha contado que es algo que le ha estado sucediendo en los últimos años y es la razón por la que dejará el país por unos meses. Aunque espera que no sea tanto tiempo.

“La artrosis ha avanzado y prácticamente no hay cartílago por lo que el dolor podría ser cada vez más severo si no reemplazo mi cadera izquierda” —

Fue lo que publicó en su cuenta de Instagram, en un post en el que se la ve junto con su doctor. Ahora ha tomado una importante decisión: el próximo 25 de abril se someterá a una cirugía en horas de la mañana, en la que le colocarán una prótesis. Su recuperación llevará tiempo.

Tras el procedimiento tendrá que usar andador, bastón y realizar terapia. Su cuerpo deberá adaptarse a la prótesis hasta que le den el alta en junio. Espera entonces regresar a su rutina de ejercicios en 3 o 6 meses.

Prótesis de cadera que le colocarán a Rosanna Queirolo (@rosannaqueirolo)

En un video que publicó hace días explicó qe fue un misterio puesto que no tenía un diagnóstico: “Yo lo atribuía al hecho de que yo hacía muchísimo ejercicio. Tengo más de 25 años haciendo ejercicio de manera regular. He hecho todos los deportes habidos y por haber; he sido maratonista, atleta, he hecho mucho voleibol de playa, fisicoculturismo, me ha encantado siempre levantar pesas, he hecho crossfit y también otro tipo de ejercicios como yoga”.

El deporte, aunque es su pasión, pensó que de ahí se originaba su dolor de cadera izquierda. “A mí no me va a pasar nada” pensó. Pasaron los años y siguió haciendo su rutina deportiva hasta que una vez durante una visita a Orlando, su pierna izquierda dejó de responder.

“Fui al médico y me dijo ‘Rosanna tienes la cadera un poco desviada quizás fue por la caída de caballo’”. Se quedó con ese diagnóstico pero en los últimos tres meses volvió a revisarse porque se dio cuenta que ya no podía seguir con esos dolores en su extremidad izquierda.

“Me fui a la clínica y me dicen ‘tienes una artrosis que ha avanzado a lo largo de los años, bastante’”. Por lo que llegaron a la conclusión de que a causa de la caída de caballo se fue dañando su cartílago.